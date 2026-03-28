نائب رئیس پارلمان عراق بر ضرورت تضمین حقوق همه گروه‌های قومی و تقویت همکاری سیاسی تأکید کرد

4 ساعت پیش

فرهاد اتروشی، نائب دوم رئیس پارلمان عراق، در بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد کشتار آلتون‌کوپری در سال ۱۹۹۱، بر اهمیت حفظ حقوق قانونی همه اقوام و گروه‌های عراقی تأکید کرد.

وی با اشاره به رنج‌ها و قربانیان دوره رژیم بعث، خاطرنشان کرد که آزادی و دموکراسی کنونی نتیجه فداکاری‌های گسترده ملت عراق است.

اتروشی همچنین خواستار افزایش هماهنگی میان نیروهای سیاسی برای حفظ ثبات و عبور از چالش‌های کنونی شد.