اتروشی: حفظ حقوق همهی اقوام، پایه ثبات عراق است
نائب رئیس پارلمان عراق بر ضرورت تضمین حقوق همه گروههای قومی و تقویت همکاری سیاسی تأکید کرد
فرهاد اتروشی، نائب دوم رئیس پارلمان عراق، در بیانیهای به مناسبت سالگرد کشتار آلتونکوپری در سال ۱۹۹۱، بر اهمیت حفظ حقوق قانونی همه اقوام و گروههای عراقی تأکید کرد.
وی با اشاره به رنجها و قربانیان دوره رژیم بعث، خاطرنشان کرد که آزادی و دموکراسی کنونی نتیجه فداکاریهای گسترده ملت عراق است.
اتروشی همچنین خواستار افزایش هماهنگی میان نیروهای سیاسی برای حفظ ثبات و عبور از چالشهای کنونی شد.