اتروشی: حفظ حقوق همه‌ی اقوام، پایه ثبات عراق است

نائب رئیس پارلمان عراق بر ضرورت تضمین حقوق همه گروه‌های قومی و تقویت همکاری سیاسی تأکید کرد

فرهاد اتروشی. نائب رئیس پارلمان عراق
فرهاد اتروشی، نائب دوم رئیس پارلمان عراق، در بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد کشتار آلتون‌کوپری در سال ۱۹۹۱، بر اهمیت حفظ حقوق قانونی همه اقوام و گروه‌های عراقی تأکید کرد.

وی با اشاره به رنج‌ها و قربانیان دوره رژیم بعث، خاطرنشان کرد که آزادی و دموکراسی کنونی نتیجه فداکاری‌های گسترده ملت عراق است.

اتروشی همچنین خواستار افزایش هماهنگی میان نیروهای سیاسی برای حفظ ثبات و عبور از چالش‌های کنونی شد.

 
مصطفی ابراهیم ,