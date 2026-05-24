اربیل (کوردستان۲۴) ـ نخست‌وزیر اقلیم کوردستان از شماری از روسای قبایل مرکز و جنوب عراق استقبال کرد و بر تداوم روابط دوستانه با آنها که در دوره ملا مصطفی بارزانی ایجاد شده است تأکید نمود.

امروز یکشنبه ۲۴ مه ۲۰۲۶، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در جریان سفر به بغداد از سوی شماری از روسای قبایل و شخصیت‌های اجتماعی مرکز و جنوب عراق، مورد استقبال قرار گرفت.

در این دیدار بر تعمیق روابط تاریخی بین اقلیم کوردستان و جوامع مختلف عراق تأکید شد.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، ضمن ابراز خوشحالی از این دیدار، اعلام کرد: «حمایت شما به ما نیرو می‌بخشد. با این حمایت احساس دلگرمی می‌کنیم و افتخار می‌کنیم که با هم در یک کشور زندگی می‌کنیم، دوستی ما محکم است.»

مسرور بارزانی، ریشه روابط اجتماعی بین کورد و عرب را مورد توجه قرار داد و گفت: «ما برای تداوم روابط تاریخی که در دوره ملا مصطفی بارزانیِ جاودان وجود داشته و در دوره پرزیدنت مسعود بارزانی نیز حفظ شده است تلاش می‌کنیم و امیدواریم که این روابط همیشه ادامه پیدا کند و قطع نشود.»

در این دیدار روسای قبایل عرب نیز خوشحالی خود را از دیدار با نخست‌وزیر اقلیم کوردستان ابراز داشتند و از قصد خود برای سفر به اقلیم کوردستان خبر دادند.

یکی از روسای قبایل گفت: «از دیدن جنابعالی بسیار خوشحال هستیم. شما برای همه مردم مایه افتخار هستید و ما می‌خواهیم در آینده نزدیک به اقلیم کوردستان سفر کنیم.»

در بخش دیگری از این دیدار یکی از روسای قبایل به نشانه اعتماد و احترام یک اسلحه (برنو) که بیش از ۱۰۰ سال قدمت دارد به نخست‌وزیر اقلیم کوردستان هدیه داد و گفت: «ما سلاح را فقط به کسی تقدیم می‌کنیم که مسئولیت‌پذیر باشد. شما مسئولیت‌پذیر هستید، ما به شما افتخار می‌کنیم و برای ما مایه سربلندی هستید.»

این رئیس قبیله همچنین گفت: «جناب نخست‌وزیر نیروهای پیشمرگ در گذشته از این نوع سلاح استفاده کرده‌اند، می‌دانم جنابعالی نیز این سلاح را دوست دارید و بر ارزش تاریخی آن واقف هستید.»

