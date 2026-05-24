پرزیدنت بارزانی و مصطفی کاظمی اوضاع سیاسی عراق را بررسی کردند
اربیل (کوردستان۲۴) ـ پرزیدنت بارزانی و نخستوزیر پیشین عراق اوضاع سیاسی و آخرین تحولات منطقه را بررسی کردند.
امروز یکشنبه ۲۴ مه ۲۰۲۶، پرزیدنت مسعود بارزانی، از مصطفی کاظمی، شخصیت سیاسی و نخستوزیر پیشین عراق استقبال کرد.
بارگاه بارزانی در بیانیهای اعلام کرد که در این دیدار اوضاع سیاسی و آخرین تحولات و پیشامدهای منطقه به طور کلی مورد بحث و گفتوگو قرار گرفت.
در بخش دیگری از این دیدار اوضاع سیاسی عراق مورد توجه قرار گرفت و هماهنگی بین نیروهای سیاسی عراق بررسی شد.
ب.ن