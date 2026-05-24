دیدار مسرور بارزانی و رئیس شورای عالی اسلامی عراق
اربیل (کوردستان۲۴) ـ در دیدار نخستوزیر اقلیم کوردستان و رئیس شورای عالی اسلامی عراق، بر اهمیت سفر نخستوزیر اقلیم به بغداد در حل ریشهای مسائل بین اقلیم و دولت فدرال تأکید شد.
عصر امروز یکشنبه ۲۴ مه ۲۰۲۶، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان در جریان سفر به بغداد با هُمام الحمودی، رئیس شورای عالی اسلامی عراق دیدار کرد.
بر پایه بیانیه دولت اقلیم کوردستان در این دیدار دو طرف اوضاع سیاسی عراق را بررسی کرده و بر اهمیت دوره کنونی کشور تأکید کردند.
دو طرف در خصوص اهمیت حمایت از دولت فدرال در راستای ارتقای سطح خدمات عمومی برای شهروندان و تأمین و حفظ حقوق قانونی همه جوامع مختلف عراق توافق نظر داشتند.
در بخش دیگری از این دیدار بر اهمیت سفر نخستوزیر اقلیم کوردستان به بغداد در حل ریشهای مسائل بین اقلیم و دولت فدرال در چارچوب قانون اساسی و بر مبنی احترام گذاشتن به اصول شراکت واقعی تأکید شد.
ب.ن