عادل عبدالمهدی: سفر مسرور بارزانی به بغداد تأثیر مثبت و مطلوبی در حل مسائل دارد

اربیل (کوردستان۲۴) ـ نخست‌وزیر اقلیم کوردستان از موضع دوستانه نخست‌وزیر پیشین عراق نسبت به حقوق مشروع و قانونی مردم کوردستان قدردانی کرد و او نیز تأکید کرد که سفر نخست‌وزیر اقلیم به بغداد تأثیر مثبت و مطلوبی در حل مسائل دارد.

دولت اقلیم کوردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که عصر امروز یکشنبه ۲۴ مه ۲۰۲۶، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در بغداد با عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر پیشین عراق دیدار کرد.

بر پایه بیانیه در این دیدار عادل عبدالمهدی پایگاه مهم اقلیم کوردستان را مورد توجه قرار داد و نقش رهبری تاریخی پرزیدنت مسعود بارزانی را به عنوان یک رهبر میهنی در کوردستان و عراق ستود.

همچنین به اهمیت سفر نخست‌وزیر به بغداد اشاره کرد، به طوریکه تأثیر مثبت و مطلوبی در حل مسائل و به هم نزدیک کردن طرف‌های سیاسی از طریق گفت‌وگو و تفاهم دارد.

در بیانیه آمده است که نخست‌وزیر از حمایت و موضع دوستانه عادل عبدالمهدی نسبت به حقوق مشروع و قانونی مردم کوردستان قدردانی کرد.

