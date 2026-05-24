مسرور بارزانی و رئیس ائتلاف تسمیم دیدار کردند

اربیل (کوردستان۲۴) ـ نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و رئیس ائتلاف تسمیم بر ضرورت توسعه و تقویت همکاری در راستای حفظ حقوق همه جوامع عراق تأکید کردند.

عصر امروز یکشنبه ۲۴ مه ۲۰۲۶، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در جریان سفر خود به بغداد، با یک هیئت ائتلاف تسمیم به ریاست عامر فائز دیدار کرد.

بر پایه بیانیه دولت اقلیم کوردستان در این دیدار دو طرف در خصوص ضرورت توسعه و تقویت همکاری، روابط و کار مشترک در راستای بهبود خدمات‌رسانی و تأمین یک زندگی شایسته‌تر و حفظ حقوق همه جوامع توافق نظر داشتند.

