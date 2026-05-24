مسرور بارزانی: بر آینده متمرکز هستیم نه بر گذشته
اربیل (کوردستان۲۴) ـ نخستوزیر اقلیم کوردستان، اعلام کرد که در دیدارهای بغداد بر آینده متمرکز بودهاند نه بر گذشته و تأکید داشتهاند که از اشتباهات گذشته درس گرفته شود و همه جهات در مسائل تجدیدنظر کنند.
امروز یکشنبه ۲۴ مه ۲۰۲۶، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان در جریان سفر به بغداد با عمار الحکیم، رئیس جریان حکمت میهنی دیدار کرد.
در این دیدار که با حضور فالح ساری، وزیر دارایی عراق برگزار شد، اوضاع عمومی عراق، چالشهای سیاسی و اقتصادی فعلی به طور مفصل بررسی شد.
همچنین بر ضرورت حمایت از کابینه جدید دولت فدرال در عبور از بحرانها و حل ریشهای مسائل بین اربیل و بغداد در چارچوب قانون اساسی و احترام گذاشتن به حقوق مشروع مردم کوردستان و همه جوامع عراق تأکید شد.
پس از این دیدار مسرور بارزانی در یک کنفرانس خبری نتایج دیدار را مورد توجه قرار داد و گفت: «سپاس برای پروردگار که این سفر را به پایان رساندیم و دیدارهای بسیار ثمربخشی با بیشتر مقامات بلندپایه انجام دادیم. در خصوص بیشتر مسائل سرنوشتساز گفتوگوی لازم انجام شد و از تمام حقوق مردم کوردستان دفاع کردیم.»
نخستوزیر گفت: «به روشنی درخواست کردیم که حقوق مردم کوردستان همچون همه هممیهنان دیگر عراق به کشمکشهای سیاسی گره نخورد، پاسخ مثبتی از مقامات بغداد دریافت کردهایم مبنی بر اینکه همانگونه با استحقاقات مالی حقوقبگیران اقلیم تعامل میکنند.»
مسرور بارزانی افزود که در دیدار با عمار الحکیم که با حضور وزیر دارایی عراق برگزار شد بر اختصاص حقوق ماهانه کارکنان اقلیم کوردستان تأکید شده است و ابراز امیدواری کرد که بغداد در اختصاص حقوق به طور مداوم عمل کند.
بارزانی اظهار داشت: «امیدواریم که پس از عید کابینه دولت جدید عراق به ریاست علی الزیدی تکمیل شود. قرار است پس از عید نشست دیگری برای رفع نواقصی که در تعیین اعضای کابینه وجود داشت، برگزار شود.»
نخستوزیر گفت: «با مقامات بلندپایه عراق در خصوص مسائل راهبردی گفتوگو کردهایم. بر ضرورت اینکه به اقلیم کوردستان و تمام استانها امکان داده شود درآمدهای نفتی و غیرنفتی خود را افزایش دهند، تا بتوانند نقش بیشتری در تأمین سهم خود برای دولت فدرال ایفا کنند.»
همچنین تأکید کرد که اقلیم کوردستان حسن نیت خود را نشان داده است و آمادگی دارد که نصف درآمد داخلی خود را همچون ماه گذشته به دولت فدرال تحویل دهد به شرطی که آنها هم به اختصاص حقوق ماهانه ادامه دهند.
نخستوزیر اقلیم کوردستان در پایان گفت: «ما قصد داشتیم از اشتباهات گذشته درس گرفته شود و همه جهات در مسائل تجدیدنظر کنند، اما تمام تمرکز ما بر نحوه برقراری ارتباط بین دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال است، در واقع بر آینده متمرکز هستیم نه بر گذشته.»
