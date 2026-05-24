نشست مسرور بارزانی و ایاد علاوی در بغداد

اربیل (کوردستان۲۴) ـ نخست‌وزیر پیشین عراق، نقش و جایگاه تاریخی پرزیدنت بارزانی را در تاریخ سیاسی کوردستان، عراق و منطقه ستود و نخست‌وزیر اقلیم کوردستان نیز از موضع دوستانه و حمایت مستمر او از مسئله کورد قدردانی کرد.

عصر امروز یکشنبه ۲۴ مه ۲۰۲۶، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در بغداد با ایاد علاوی، نخست‌وزیر پیشین عراق دیدار کرد.

در این دیدار ایاد علاوی، اظهار داشت که مردم کوردستان مبارزات بسیاری کرده و فداکاری بسیاری داشته است و نقش برجسته‌ای در آزادی عراق از دیکتاتوری و برپایی نظام جدید عراق داشته است.

او نقش و جایگاه تاریخی پرزیدنت مسعود بارزانی را به عنوان یک رهبر میهنی بزرگ و موثر در تاریخ سیاسی کوردستان، عراق و منطقه ستود.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان نیز از موضع دوستانه و حمایت مستمر ایاد علاوی به عنوان یک شخصیت میهنی برجسته عراق از مسئله کورد، قدردانی کرد.

