4 ساعت پیش

*فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در پارلمان عراق، حمله به خانه‌ی رئیس اقلیم کوردستان را اقدامی علیه ثبات دانست.

فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در پارلمان عراق، حمله به خانه‌ی نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، را به‌شدت محکوم کرد.

در بیانیه این فراکسیون آمده است که این اقدام بخشی از سلسله تلاش‌ها برای ایجاد بی‌ثباتی و ناامنی در اقلیم کوردستان است.

این فراکسیون تأکید کرد چنین حملاتی اراده مردم کوردستان برای حفظ ثبات و ساختار قانونی را تضعیف نخواهد کرد و خواستار پیگرد عاملان شد.