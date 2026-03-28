مکرون حمله به خانهی نچیروان بارزانی را محکوم کرد
رئیس جمهور فرانسه با رئیس اقلیم کوردستان گفتگو کرد
امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، در تماس تلفنی با نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، حمله پهپادی به خانهی وی در دهوک را بهشدت محکوم کرد.
وی ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان، بر حمایت فرانسه از اقلیم کوردستان و عراق تأکید کرد.
دو طرف همچنین بر ضرورت تقویت تلاشهای دیپلماتیک برای توقف جنگ و بازگرداندن ثبات به منطقه تأکید کردند.