پرزیدنت بارزانی: حملات به اقلیم کوردستان «اعلان جنگ» و نیازمند پاسخ قاطع است
سپاه پاسداران: حمله‌ی پهپادی به خانه‌ی رئیس اقلیم کوردستان «اقدامی تروریستی» است

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای، حمله‌ی پهپادی به خانه‌ی نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، در دهوک را به‌شدت محکوم کرد و آن را «نمونه‌ای آشکار از اقدامات تروریستی دشمنان» دانست. 

در این بیانیه تأکید شده است که چنین اقداماتی بیانگر تلاش نیروهای «جنگ‌طلب» برای ضربه‌زدن به ثبات، امنیت و همکاری‌های منطقه‌ای میان اقلیم کوردستان و کشورهای همسایه است.

سپاه پاسداران همچنین آمادگی تهران را برای تقویت همکاری‌های امنیتی و ایجاد سازوکارهای دفاع جمعی به‌منظور مقابله با تهدیدات منطقه‌ای اعلام کرد.

 
مصطفی ابراهیم ,