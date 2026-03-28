فرماندهی مرکزی آمریکا از تقویت حضور نظامی در منطقه همزمان با بررسی گزینه‌های احتمالی در قبال ایران خبر داد

فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا (سنتکام) اعلام کرد ناو جنگی «یو‌اس‌اس تریپولی» با حدود ۳۵۰۰ نیروی نظامی به آب‌های خاورمیانه رسیده است.

به گفته‌ی سنتکام، این اقدام در چارچوب تقویت حضور نظامی آمریکا در منطقه صورت گرفته و همزمان پنتاگون در حال بررسی گزینه‌های نظامی در صورت تشدید درگیری با ایران است.

گزارش‌ها حاکی است این نیروها توان اجرای مأموریت‌های متنوعی از جمله عملیات تخلیه اضطراری، عملیات دریایی و زمینی، حملات نظامی و مأموریت‌های ویژه را دارند.

منابع آگاه نیز اعلام کرده‌اند که این استقرار، گزینه‌های عملیاتی بیشتری را در اختیار فرماندهان آمریکایی برای مواجهه با سناریوهای احتمالی قرار می‌دهد.