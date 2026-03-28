پرزیدنت بارزانی: حملات به اقلیم کوردستان «اعلان جنگ» و نیازمند پاسخ قاطع است
اخبار

مسرور بارزانی: پاسخ به حمله‌ی تروریستی حق مشروع ماست

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان حمله به خانه‌ی رئیس اقلیم را به‌شدت محکوم کرد

کوردستان اقلیم کوردستان نخست‌وزیر نچیروان بارزانی مسرور بارزانی

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، حمله‌ی پهپادی به خانه‌ی نچیروان بارزانی در دهوک را به‌شدت محکوم کرد و آن را اقدامی «تروریستی و بزدلانه» خواند. 

*وی تأکید کرد اقلیم کوردستان حق کامل برای مقابله با چنین تهدیدهایی را دارد و تمامی اقدامات لازم برای حفاظت از امنیت منطقه اتخاذ خواهد شد.

مسرور بارزانی همچنین از دولت فدرال عراق خواست مسئولیت خود را در قبال این حملات ایفا کرده و عاملان آن را به عدالت بسپارد.

او از جامعه‌ی بین‌المللی نیز خواست برای حفاظت از امنیت و ثبات اقلیم کوردستان حمایت‌های لازم را ارائه دهد.

 

 
مصطفی ابراهیم ,