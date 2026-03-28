نخست‌وزیر اقلیم کوردستان حمله به خانه‌ی رئیس اقلیم را به‌شدت محکوم کرد

3 ساعت پیش

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، حمله‌ی پهپادی به خانه‌ی نچیروان بارزانی در دهوک را به‌شدت محکوم کرد و آن را اقدامی «تروریستی و بزدلانه» خواند.

*وی تأکید کرد اقلیم کوردستان حق کامل برای مقابله با چنین تهدیدهایی را دارد و تمامی اقدامات لازم برای حفاظت از امنیت منطقه اتخاذ خواهد شد.

مسرور بارزانی همچنین از دولت فدرال عراق خواست مسئولیت خود را در قبال این حملات ایفا کرده و عاملان آن را به عدالت بسپارد.

او از جامعه‌ی بین‌المللی نیز خواست برای حفاظت از امنیت و ثبات اقلیم کوردستان حمایت‌های لازم را ارائه دهد.