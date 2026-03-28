پارت دموکرات کوردستان: حمله به خانهی نچیروان بارزانی اقدامی بیپاسخ نخواهد ماند
دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان در بیانیهای رسمی، حمله به شهر دهوک و خانهی نچیروان بارزانی را بهشدت محکوم کرد.
در این بیانیه، این اقدام بهعنوان حملهای «غیرقانونی و تهدیدکننده ثبات» توصیف شده و نسبت به پیامدهای آن هشدار داده شده است.
این پارت از دولت عراق و جامعه بینالمللی خواست موضعی جدی اتخاذ کرده و مانع تکرار چنین اقدامات شود.
در پایان نیز تأکید شده است که ارادهی مردم کوردستان برای پیشرفت و ثبات، قویتر از این اقدامات تروریستی است.