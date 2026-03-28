پرزیدنت بارزانی: حملات به اقلیم کوردستان «اعلان جنگ» و نیازمند پاسخ قاطع است
پارت دموکرات کوردستان: حمله به خانه‌ی نچیروان بارزانی اقدامی بی‌پاسخ نخواهد ماند

دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان حمله به خانه‌ی رئیس اقلیم را به‌شدت محکوم کرد.

دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان در بیانیه‌ای رسمی، حمله به شهر دهوک و خانه‌ی نچیروان بارزانی را به‌شدت محکوم کرد. 

در این بیانیه، این اقدام به‌عنوان حمله‌ای «غیرقانونی و تهدیدکننده ثبات» توصیف شده و نسبت به پیامدهای آن هشدار داده شده است.

این پارت از دولت عراق و جامعه بین‌المللی خواست موضعی جدی اتخاذ کرده و مانع تکرار چنین اقدامات شود.

در پایان نیز تأکید شده است که اراده‌ی مردم کوردستان برای پیشرفت و ثبات، قوی‌تر از این اقدامات تروریستی است.

 

 
مصطفی ابراهیم ,