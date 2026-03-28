ارتش جمهوری اسلامی ایران حمله‌ی پهپادی به منزل نچیروان بارزانی را نقض قوانین بین‌المللی و بی‌احترامی به ثبات اقلیم کوردستان دانست

57 دقیقه پیش

روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای، حمله‌ی پهپادی به خانه‌ی نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، در شهر دهوک را به‌شدت محکوم و آن را «رفتاری شرم‌آور و نقض آشکار حقوق بین‌الملل» توصیف کرد.

در این بیانیه که شامگاه شنبه ۸ فروردین ۱۴۰۵ (۲۸ مارس ۲۰۲۶) منتشر شد، ارتش ایران اسرائیل را مسئول این حمله دانسته و مدعی شده است که این اقدام با «حمایت و طراحی آمریکا» انجام شده است.

ارتش ایران تأکید کرده است که این حمله نه‌تنها نقض صریح قوانین و معاهدات بین‌المللی و بی‌احترامی به امنیت و ثبات اقلیم کوردستان است، بلکه ادامه‌ی سیاست‌های تنش‌زا علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی به شمار می‌رود.

در ادامه‌ی این بیانیه آمده است که اقدامات مشترک آمریکا و اسرائیل تهدیدی جدی برای امنیت جهانی محسوب می‌شود و شورای امنیت سازمان ملل باید در قبال این تحولات مسئولیت خود را ایفا کند.