ارتش ایران: حمله به خانهی رئیس اقلیم کوردستان نقض آشکار قوانین بینالمللی است
ارتش جمهوری اسلامی ایران حملهی پهپادی به منزل نچیروان بارزانی را نقض قوانین بینالمللی و بیاحترامی به ثبات اقلیم کوردستان دانست
روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بیانیهای، حملهی پهپادی به خانهی نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، در شهر دهوک را بهشدت محکوم و آن را «رفتاری شرمآور و نقض آشکار حقوق بینالملل» توصیف کرد.
در این بیانیه که شامگاه شنبه ۸ فروردین ۱۴۰۵ (۲۸ مارس ۲۰۲۶) منتشر شد، ارتش ایران اسرائیل را مسئول این حمله دانسته و مدعی شده است که این اقدام با «حمایت و طراحی آمریکا» انجام شده است.
ارتش ایران تأکید کرده است که این حمله نهتنها نقض صریح قوانین و معاهدات بینالمللی و بیاحترامی به امنیت و ثبات اقلیم کوردستان است، بلکه ادامهی سیاستهای تنشزا علیه صلح و امنیت منطقهای و جهانی به شمار میرود.
در ادامهی این بیانیه آمده است که اقدامات مشترک آمریکا و اسرائیل تهدیدی جدی برای امنیت جهانی محسوب میشود و شورای امنیت سازمان ملل باید در قبال این تحولات مسئولیت خود را ایفا کند.