زلمای خلیل‌زاد، دیپلمات پیشین آمریکا، حمله‌ی پهپادی به خانه‌ی رئیس اقلیم کوردستان را به‌شدت محکوم کرد

38 دقیقه پیش

زلمای خلیل‌زاد، سفیر پیشین ایالات متحده در عراق، در واکنش به حمله‌ی پهپادی به خانه‌ی نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، این اقدام را «فاقد هرگونه توجیه» دانست و خواستار پیگرد عاملان آن شد.

خلیل‌زاد روز شنبه ۸ فروردین ۱۴۰۵ (۲۸ مارس ۲۰۲۶) در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، با محکوم کردن این حمله، تأکید کرد: هیچ بهانه‌ای برای حمله پهپادی گروه‌های شبه‌نظامی به منزل رئیس اقلیم کوردستان وجود ندارد.

وی نچیروان بارزانی را «چهره‌ای سیاسی، میانه‌رو و مدافع گفت‌وگو و صلح» توصیف کرد و افزود که وی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی از احترام گسترده‌ای برخوردار است.

این دیپلمات آمریکایی همچنین از دولت عراق و شرکای اقلیم کوردستان خواست با جدیت عاملان این حمله را شناسایی کرده و آنان را تحت پیگرد قرار داده و مجازات کنند.