پرزیدنت بارزانی: حملات به اقلیم کوردستان «اعلان جنگ» و نیازمند پاسخ قاطع است
پرزیدنت بارزانی: دولت عراق باید به طور جدی برای مهار این حملات اقدام کند
پرزیدنت مسعود بارزانی با محکوم کردن حملات مکرر به اقلیم کوردستان، تأکید کرد اقلیم کوردستان هیچ نقشی در تنشهای جاری نداشته، اما بهطور مداوم هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته است؛ او خواستار اقدام جدی دولت عراق برای مهار این حملات شد.
پرزیدنت مسعود بارزانی، در پیامی رسمی، حملات اخیر به اقلیم کوردستان بهویژه حمله پهپادی به منزل رئیس اقلیم در دهوک را بهشدت محکوم کرد و آن را نشانهای از تشدید بیثباتی و تهدید مستقیم علیه امنیت و زندگی شهروندان دانست.
ایشان با اشاره به اینکه اقلیم کوردستان هیچگاه بخشی از جنگها و درگیریهای منطقهای نبوده است، تأکید کرد با این حال، برخی گروهها بدون هیچ مانعی، بهطور مستمر این منطقه و نیروهای پیشمرگه را هدف حملات خود قرار میدهند.
پرزیدنت بارزانی در این پیام همچنین اعلام کرد که طی سالهای گذشته دهها حملهی «ناعادلانه و بدون توجیه» علیه اقلیم کوردستان انجام شده و تنها از زمان آغاز جنگ اخیر، بیش از ۴۵۰ حمله موشکی و پهپادی ثبت شده است.
بارزانی تصریح کرد این حملات که منجر به کشته و زخمی شدن شهروندان غیرنظامی شده، «ظلمی بزرگ و تجاوزی آشکار» علیه اقلیم کوردستان است و تأکید کرد که این وضعیت نمیتواند صرفاً با محکومیتهای لفظی یا اقدامات نمادین حلوفصل شود.
در بخش دیگری از این پیام، پرزیدتت بارزانی از دولت عراق خواست موضع خود را بهطور شفاف مشخص کند و یا بهصراحت اعلام کند که قادر به مهار این گروههای مسلح نیست، یا با اقدامات عملی و قاطع از تکرار چنین حملاتی جلوگیری کند.
ایشان در پایان با تأکید بر ارادهی مردم کوردستان برای دفاع از حقوق مشروع خود، گفت که هیچ تهدید یا حملهای نمیتواند این اراده را در هم بشکند.
متن کامل پیام مسعود بارزانی بە این شرح است:
به نام خداوند بزرگ و مهربان
اقلیم کوردستان هیچگاه بخشی از مشکلات، تنشها و جنگهای موجود در منطقه نبوده است، اما متأسفانه گروههایی وجود دارند که بدون هیچ مانعی، تمرکز اصلی خود را بر دشمنی با اقلیم کوردستان گذاشتهاند و همواره بهناحق این منطقه و نیروهای پیشمرگه را هدف حملات قرار میدهند و تهدیدی برای زندگی و ثبات مردم کوردستان ایجاد میکنند.
در طول سالهای گذشته، بارها و بارها بهصورت ظالمانه و بدون هیچ توجیهی، با پهپاد و موشک به اقلیم کوردستان و پایگاههای پیشمرگه حمله شده و شهروندان بیگناه شهید و زخمی شدهاند. از زمان آغاز این جنگ نیز بیش از ۴۵۰ بار با موشک و پهپاد به اقلیم کوردستان و پایگاههای نیروهای پیشمرگه حمله شده است. در همین مدت، پنج بار نیز پایگاههای ما هدف قرار گرفتهاند، اما ما برای جلوگیری از ایجاد نگرانی و خشم در میان مردم، سکوت اختیار کردهایم. دیروز نیز در شهر دهوک، منزل رئیس اقلیم با پهپاد هدف قرار گرفت. موضوع فقط یک خانه یا یک پایگاه نیست، بلکه برای ما همه نقاط کوردستان و همه خانههای مردم ارزشمند است.
اینگونه حملات، اعلام آشکار جنگ، ظلمی بزرگ، تجاوز و بیعدالتی جدی علیه اقلیم کوردستان است و باید راهحلی جدی و قاطع برای آن اتخاذ شود. در واقع، این مسئله با محکومیت، تماس تلفنی، بیانیه یا تشکیل کمیته حل نخواهد شد. مقامات عراقی باید موضع خود را روشن کنند؛ یا اعلام کنند که توان جلوگیری از این گروههای خارج از قانون را ندارند، یا بهصورت جدی وارد عمل شده و از حاکمیت کشور دفاع کنند و اقدامات عملی انجام دهند تا دیگر اجازه چنین حملات غیرقانونی داده نشود.
در اینجا بار دیگر تأکید میکنیم که مردم کوردستان با ارادهای پولادین از پیام صلحطلبانه و حقوق مشروع خود دفاع خواهند کرد و هیچ تهدید، حمله یا دشمنی نتوانسته و نخواهد توانست این اراده را در هم بشکند.
مسعود بارزانی
۲۹ مارس ۲۰۲۶