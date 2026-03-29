آمریکا می‌گوید حمله‌ی خانه‌ی نچیروان بارزانی حمله به کل حاکمیت عراق است

وزارت امور خارجه‌ی آمریکا با محکوم کردن حمله به خانه‌ی نچیروان بارزانی در دهوک، این اقدام را حمله‌ای مستقیم به حاکمیت، ثبات و تمامیت ارضی عراق توصیف کرد.

وزارت امور خارجه‌ی ایالات متحده آمریکا با انتشار بیانیه‌ای رسمی، حمله‌ی پهپادی به خانه‌ی نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، را به‌شدت محکوم کرد و آن را اقدامی «تروریستی و خطرناک» دانست.

در این بیانیه که روز یکشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۵ (۲۹ مارس ۲۰۲۶) منتشر شد، واشینگتن اعلام کرد این حمله توسط گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به ایران انجام شده و آن را نمونه‌ای از اقدامات بی‌ثبات‌کننده در عراق و منطقه ارزیابی کرد.

وزارت خارجه‌ی آمریکا تأکید کرد که این حمله صرفاً یک اقدام علیه یک شخصیت سیاسی نیست، بلکه «تجاوزی مستقیم به حاکمیت عراق و تلاشی برای تضعیف ثبات و وحدت این کشور» به شمار می‌رود.

در متن بیانیه آمده است: «این‌گونه حملات نه‌تنها رئیس اقلیم کوردستان را هدف قرار می‌دهند، بلکه حمله‌ای مستقیم به حاکمیت کشور و تضعیف ثبات و انسجامی هستند که عراق به آن نیاز دارد.»

واشینگتن همچنین با رد قاطع تمامی اقدامات خشونت‌آمیز، تأکید کرد که فعالیت‌های گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت ایران در اقلیم کوردستان و سایر مناطق عراق، تهدیدی جدی برای امنیت منطقه‌ای محسوب می‌شود.

ایالات متحده در پایان این بیانیه بار دیگر بر مخالفت خود با هرگونه اقدام «تروریستی، بی‌ثبات‌کننده و خارج از چارچوب قانون» تأکید کرد.