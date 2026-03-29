دبیرکل کتائب سیدالشهدا حمله‌ی پهپادی به خانه‌ی نچیروان بارزانی را اقدامی «غیرقابل قبول و مغایر با ادبیات مقاومت» توصیف کرد

ابو آلاء ولائی، دبیرکل کتائب سیدالشهدا، روز یکشنبه در بیانیه‌ای رسمی حمله پهپادی به خانه‌ی رئیس اقلیم کوردستان را به‌شدت محکوم کرد و آن را رفتاری «ناپسند و مردود» دانست.

وی در این بیانیه، نچیروان بارزانی را شخصیتی متعادل و مورد احترام توصیف کرد و افزود که وی به‌واسطه‌ی رویکرد سیاسی و اخلاقی خود، توانسته روابط مثبتی با طیف‌های مختلف ایجاد کند.

ولائی همچنین با اشاره به حمله‌ی مشابه اخیر به خانه‌ی فالح فیاض، رئیس حشد شعبی، تأکید کرد که تکرار چنین اقدامات خطرناکی به هیچ‌وجه قابل پذیرش نیست.

او در ادامه احتمال داد که این حمله در چارچوب «ارسال پیام یا اعمال فشار خارجی» صورت گرفته باشد.