ارتش سوریه: پایگاه نظامی ما از خاک عراق هدف حمله‌ی پهپادی قرار گرفت

ارتش سوریه اعلام کرد یک پایگاه نظامی این کشور در استان حسکه با چهار پهپاد که از خاک هدف قرار گرفته است

ارتش سوریه در بیانیه‌ای اعلام کرد که بامداد یکشنبه ۲۹ مارس ۲۰۲۶، پایگاه نظامی «قسره» در شمال استان حسکه هدف حمله چهار پهپاد قرار گرفته که از خاک عراق هدایت شده‌اند.

در این بیانیه، دولت عراق مسئول این حمله دانسته شده و تأکید شده است که بغداد باید پاسخگوی پرتاب این پهپادها باشد.

این پایگاه در نزدیکی جاده بین‌المللی M4 واقع شده که شهر لاذقیه را به گذرگاه مرزی یعربیه/ربیعه متصل می‌کند.

این حمله در حالی رخ داده که چند روز پیش نیز پایگاه «خراب الجیر» در نزدیکی مرز عراق هدف حمله موشکی قرار گرفته و تعدادی از نیروهای سوری در آن زخمی شده بودند.

 
 
مصطفی ابراهیم ,