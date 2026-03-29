حمله به تأسیسات هسته‌ای به فاجعه منجر می‌شود

1 ساعت پیش

روسیه نسبت به حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران هشدار داد و اعلام کرد چنین اقداماتی می‌تواند به یک فاجعه‌ی هسته‌ای منجر شود.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی روسیه، در بیانیه‌ای اعلام کرد حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران نقض آشکار قوانین بین‌المللی است و خطر بروز یک فاجعه گسترده را به همراه دارد.

وی تأکید کرد که جامعه جهانی باید اقدامات فوری برای کاهش تنش‌های نظامی اتخاذ کند و از گسترش درگیری‌ها جلوگیری شود.

زاخارووا همچنین به حملات صورت‌گرفته علیه تأسیسات حساس از جمله سایت آب سنگین خنداب و نیروگاه بوشهر اشاره کرد و این اقدامات را «بسیار خطرناک» خواند.

روسیه خواستار محکومیت گسترده‌ی این حملات و درک مسئولیت از سوی عاملان آن شد.