کشف و ضبط موشکهای آمادهی پرتاب در کرکوک
عراق در پی افزایش تهدیدات منطقهای تدابیر امنیتی افزایش میدهد
نیروهای امنیتی عراق از کشف و ضبط تعدادی موشک و سکوی پرتاب در استان کرکوک خبر دادند؛ اقدامی که در چارچوب تدابیر پیشگیرانه و همزمان با افزایش تنشها و حملات موشکی در منطقه صورت گرفته است.
منابع امنیتی عراق یکشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۵ (۲۹ مارس ۲۰۲۶)، اعلام کردند نیروهای پلیس در شهرستان پردی به همراه واحدهای اطلاعاتی ارتش، در عملیاتی مشترک موفق به کشف و ضبط تعدادی موشک و سکوی پرتاب در محلهی «یکم حزیران» در استان کرکوک شدند.
بر اساس این گزارش، موشکهای کشفشده در وضعیت آماده برای شلیک قرار داشتهاند و بهنظر میرسد برای هدف قرار دادن نقاطی مشخص در نظر گرفته شده بودند. جزئیات بیشتری دربارهی نوع موشکها یا اهداف احتمالی آنها منتشر نشده است.
این اقدام در شرایطی انجام میشود که طی هفتههای اخیر، و بطور مشخص شب گذشته منطقه و اقلیم کوردستان شاهد افزایش حملات موشکی و پهپادی در چارچوب تنشهای گستردهتر میان بازیگران منطقهای و بینالمللی بوده است. در این میان، برخی گروههای مسلح همسو با محورهای مختلف منطقهای نیز در تحولات امنیتی نقشآفرین بودهاند و حملات به پایگاهها و زیرساختها در اقلیم کوردستان افزایش یافته است.
در چنین فضایی، بە نظر میرسد مقامات عراقی تلاش کردهاند با تشدید اقدامات اطلاعاتی و امنیتی، از تبدیل خاک این کشور به میدان درگیریهای نیابتی جلوگیری کنند. کشف این محموله موشکی نیز در همین راستا ارزیابی میشود و نشاندهندهی تداوم نگرانیها درباره استفاده از برخی مناطق برای اجرای حملات برنامهریزیشده است.
مقامات امنیتی عراق تاکنون دربارهی عاملان احتمالی این محموله یا وابستگی آنها اظهار نظر رسمی نکردهاند، اما تأکید کردهاند که اقدامات پیشگیرانه برای حفظ ثبات و جلوگیری از هرگونه تشدید تنش در کشور ادامه خواهد داشت.
این رویداد در حالی اتفاق میافتد کە پرزیدنت مسعود بارزانی درپی حملاتی به اماکن رهبری در اقلیم کوردستان، در پیامی شدیدالحن از محکوم کرد لفظی و صدور بیانیههای مخالفت انتقاد کرد و خواستار اقدام عملی برای متوقف کردن حملات گروهکهای مسلح خارج از قانون شد.