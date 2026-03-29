رهبر ایران از مرجع شیعیان و مردم عراق به خاطر حمایت از آن کشور قدردانی کرد

16 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – رهبر جمهوری اسلامی ایران از مرجعیت عالی شیعیان عراق و مردم این کشور به خاطر حمایت از ایران در جنگ خاورمیانه، قدردانی کرد.

سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیامی که خبرگزاری تسنیم منتشر کرده است «از مرجعیت عالی دینی و مردم عراق به سبب موضعگیری صریح آنها در برابر تجاوز به ایران و حمایت از کشورمان.» قدردانی کرد.

پیش از این مرجع عالی شیعیان عراق، سید علی سیستانی، حمله به ایران را محکوم کرد و از مسلمانان خواست که با آن کشور اعلام همبستگی کنند.

ب.ن