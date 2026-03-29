واکنش عباس عراقچی به مورد هدف قرار دادن دانشگاههای ایران
اربیل (کوردستان۲۴) – عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، امروز یکشنبه ۲۹ مارس، با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس به حملات علیه مراکز دانشگاهی کشورش واکنش نشان داد.
عراقچی نوشت: « رژیم اسرائیل و شریکِ همدست و مجرمش همچنان بر این باورند که میتوان دانش را با بمباران نابود کرد.»
وی افزود: «این توهم در ترور دانشمندان ایرانی، حملات به تأسیسات هستهای ایران و اکنون نیز در هدف قرار دادن دانشگاهها بهروشنی متجلی است.»
عراقچی با بیان اینکه «یک واقعیت را بپذیرید» توضیح داد: «اقدامات شما کاملاً از سر استیصال است و نهتنها راه به جایی نمیبرد، بلکه عطشِ دانستن و اراده برای پیشرفت علمی را بیش از پیش در ایرانیان برمیانگیزد.»
رسانههای داخلی ایران، امروز یکشنبه از حمله به مراکز دانشگاهی در تهران و اصفهان خبر دادند.
