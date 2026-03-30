مرگ فرماندهی نیروی دریایی ایران بە طور رسمی اعلام شد
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشتهشدن دریابان علیرضا تنگسیری، فرماندهی نیروی دریایی سپاه را تأیید کرد
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۵ با انتشار بیانیهای رسمی، جانباختن دریابان پاسدار علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران را تأیید کرد.
بر اساس این بیانیه، تنگسیری «به دنبال ضربات سنگین» نیروی دریایی ایران که منجر به نابودی تأسیسات و زیرساختهای مهم دشمن و سقوط یک جنگندهی آمریکایی شد، در حین ساماندهی و تقویت نیروهای دفاعی جزایر و سواحل، بر اثر شدت جراحات جان باخت. بیانیهی سپاه به جزئیات دقیق زمان و مکان حادثه اشارهای نکرده است.
پیشتر، مقامات اسرائیلی از جمله یسرائیل کاتز، وزیر دفاع این کشور، روز پنجشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۵ ( ۲۶ مارس ۲۰۲۶) اعلام کرده بودند که تنگسیری در جریان حملات هوایی اسرائیل به بندرعباس کشته شده است. رسانههای اسرائیلی نیز گزارش دادند که این حمله در ساعات اولیهی بامداد رخ داده و تعدادی از افسران ارشد ستاد فرماندهی نیروی دریایی سپاه نیز در آن هدف قرار گرفتهاند. منابع آمریکایی نیز مرگ او را تأیید کردهاند.
علیرضا تنگسیری (متولد ۱۳۴۱) از سال ۱۳۹۷ فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران را بر عهده داشت و ششمین فرماندهی این نیرو به شمار میرفت. او در طول دورهی فرماندهی بر تقویت توان دریایی سپاه، بهویژه در حوزهی عملیات نامتقارن، مینریزی و کنترل تنگهی هرمز تمرکز داشت. تنگسیری از فرماندهان ارشد سپاه بود که در تحولات منطقهای خلیج فارس و رویارویی با نیروهای خارجی نقش برجستهای ایفا میکرد.
تاکنون جزئیات بیشتری از شرایط دقیق جانباختن او یا مراسم تشییع جنازه منتشر نشده است. منابع رسمی ایرانی پیش از این بیانیه سپاه، این خبر را تأیید نکرده بودند و برخی شایعات مشابه در ماههای گذشته تکذیب شده بود.