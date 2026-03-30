هشدار درباره‌ی جابه‌جایی مین‌ها

3 ساعت پیش

مدیریت عمومی امور مین در اقلیم کوردستان روز دوشنبه، ۱۰ فروردین ۱۴۰۵ (۳۰ مارس ۲۰۲۶) نسبت به جابه‌جایی و آشکار شدن مین‌ها در استان دهوک در پی بارندگی‌های شدید و وقوع سیلاب هشدار داد و اعلام کرد ده‌ها مین در برخی مناطق از زیر خاک خارج شده‌اند.

به گفته‌ی این نهاد، تغییر محل مین‌ها در نتیجه‌ی بارش‌های سنگین، خطرات جدی برای شهروندان ایجاد کرده و تیم‌های امداد و خنثی‌سازی به‌صورت شبانه‌روزی در حالت آماده‌باش قرار دارند.

دلووان شوکت، عضو تیم خنثی‌سازی مین، اعلام کرد تمامی تیم‌های پاکسازی، آگاهی‌بخشی و امحای مین و مواد منفجره در آماده‌باش کامل هستند و شهروندان می‌توانند از طریق خط اضطراری ۱۸۲ در هر زمان، حتی در روزهای تعطیل، موارد مشکوک را گزارش دهند.

وی تأکید کرد بارندگی و سیلاب باعث شده برخی مین‌ها از محل اولیه خود جابه‌جا شده یا از زیر خاک بیرون بیایند و به مناطق جدید منتقل شوند؛ از این‌رو شهروندان باید در صورت مشاهده هر شیء مشکوک، فوراً موضوع را به مراجع ذی‌ربط اطلاع دهند.

در همین حال، رێگر بیسفکی، سخنگوی مدیریت امور مین در دهوک، از شهروندانی که برای گردش به مناطق خارج از شهر می‌روند خواست نهایت احتیاط را به‌ویژه در مناطق سابق درگیری رعایت کنند.

بر اساس آمارها، در استان دهوک ۷۷۹ میدان مین وجود داشته که تاکنون ۳۸۲ مورد آن به‌طور کامل پاکسازی شده است. با این حال، مین‌ها و مواد منفجره باقی‌مانده تاکنون موجب قربانی شدن دست‌کم ۱۲۰ نفر در این استان شده‌اند.