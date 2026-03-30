ترامپ: در صورت عدم توافق، زیرساختهای انرژی ایران هدف قرار میگیرد
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، هشدار داد در صورت ناکامی مذاکرات با ایران، واشنگتن زیرساختهای حیاتی انرژی این کشور از جمله نیروگاههای برق و تأسیسات نفتی را هدف قرار خواهد داد.
دونالد ترامپ دوشنبه ۳۰ مارس ۲۰۲۶ (۱۰ فروردین ۱۴۰۵)، در اظهاراتی تند اعلام کرد که در صورت شکست مذاکرات جاری، ایالات متحده اقدام به حمله به زیرساختهای انرژی ایران خواهد کرد.
او در یک نشست خبری گفت: «اگر توافقی با ایران حاصل نشود، تمامی نیروگاههای برق، چاههای نفت و همچنین جزیره خارگ را بهطور کامل نابود خواهیم کرد.»
ترامپ همچنین با اشاره به روند گفتوگوها افزود که مذاکرات با «طرفی منطقیتر» در جریان است و تأکید کرد که پیشرفتهای قابلتوجهی در این گفتوگوها حاصل شده است.
رئیسجمهور آمریکا در ادامه هشدار داد که در صورت عدم دستیابی به توافق، واشنگتن اهدافی را مورد حمله قرار خواهد داد که پیشتر از آنها صرفنظر کرده بود. وی این تهدید را در چارچوب پاسخ به کشتهشدن نیروهای آمریکایی در سالهای گذشته مطرح کرد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که تنشها میان ایران و ایالات متحده در ماههای اخیر بهطور قابلتوجهی افزایش یافته و همزمان تلاشهای دیپلماتیک برای مهار بحران ادامه دارد.