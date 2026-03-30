واکنش شدید قالیباف به تهدیدات علیه کشورش
اربیل (کوردستان۲۴) – پس از آنکه رئیسجمهور آمریکا تهدید به حملات شدید علیه ایران کرد، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کرد «مردم ایران دشمن را پشیمان میکنند.»
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، امروز دوشنبه ۳۰ مارس، با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، به تهدیدات علیه کشورش واکنش شدید نشان داد و نوشت: «دشمن آرزوهای خود را به اسم خبر مطرح میکند و در همان حال ملت ما را تهدید میکند، غلط میکند.»
قالیباف افزود: «یکی بزند، چندتا میخورد. مردم ایران انشاءالله تحت هدایت رهبر معظم انقلاب، دشمن را پشیمان میکنند و به حقوق خود خواهند رسید.»
این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا اعلام کرده است که اگر ایران برای بازگشایی تنگه هرمز به روی تجارت وسیع دریایی و عبور نفتکشها اقدام نکند، جزیره خارک و زیرساختهای انرژی آن کشور را مورد حملات شدید قرار خواهد داد.
ب.ن