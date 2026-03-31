عبدالله الدرداری: تخمین میزنیم ۳.۷ میلیون نفر مشاغل خود را از دست بدهند
اربیل (کوردستان۲۴) – یک مقام ارشد سازمان ملل متحد، امروز سهشنبه ۳۱ مارس، ضمن درخواست توقف فوری جنگ، گفت جنگی که در پی حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد و در سراسر خاورمیانه گسترش یافته، ۱۸۶ میلیارد دلار برای کشورهای عربی هزینه داشته است.
عبدالله الدرداری، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، در عمان به خبرنگاران گفت: "امیدواریم جنگ فردا متوقف شود، زیرا هر روز تأخیر پیامدهای منفی بر اقتصاد جهانی دارد."
وی گفت: "ما تخمین میزنیم که ضرر تولید ناخالص داخلی قلمروِ عربی در نتیجه یک ماه جنگ حدود شش درصد خواهد بود. شش درصد از تولید ناخالص داخلی به این معنی است که منطقه حدود ۱۸۶ میلیارد دلار از اقتصاد خود را در یک ماه از دست داده است."
الدرداری، که همچنین یک مقام ارشد سازمان ملل متحد برای قلمروِ عربی است، گفت که کشورهای نفتخیز حوزه خلیج سنگینترین بار را به دوش میکشند.
او گفت: «تأثیر بر تولید ناخالص داخلی در کشورهای حوزه خلیج بسیار قابل توجه است و میتواند به ۱۶۸ میلیارد دلار برسد، در منطقه شام نیز میتواند به حدود ۳۰ میلیارد دلار برسد.»
جنگی که با حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه آغاز شد، به سرعت در سراسر منطقه گسترش یافت، زیرا ایران حملات تلافیجویانهای را علیه کشورهای حوزه خلیج و اسرائیل آغاز کرد.
لبنان و عراق نیز به این جنگ کشیده شدهاند و گروههای طرفدار ایران حملات خود را علیه اسرائیل و منافع ایالات متحده آغاز کردهاند.
الدرداری نسبت به وابستگی اقتصادی کشورهای حوزه خلیج به نفت هشدار داد و گفت بحران پیرامون آبراه حیاتی تنگه هرمز، لزوم تنوعبخشی به اقتصاد را ثابت کرده است.
او همچنین گفت که باید به دنبال مسیرهایی غیر از تنگه هرمز بود، که یک پنجم نفت و گاز طبیعی مایع جهان قبل از جنگ از طریق آن جریان مییافت.
او گفت: «اقتصاد کشورهای عرب عملاً به یک کالای واحد متکی است؛ حتی کشورهایی که نفت صادر نمیکنند، به پول مهاجران در کشورهای صادرکننده نفت و کمکهای همان کشورها وابسته هستند، در حالی که خود کشورهای صادرکننده نفت به یک محصول واحد متکی هستند.»
این شکنندگی در اقتصاد کشورهای عرب با وقایع اخیر نشان داده شده است که ناپایداری را ثابت میکند.
الدرداری در مورد تأثیر مورد انتظار بر مشاغل در منطقهای که از قبل درگیر نابرابری بوده است، هشدار داد. «ما تخمین میزنیم که تعداد مشاغلی که در نتیجه این درگیری از دست خواهیم داد حدود ۳.۷ میلیون نفر باشد. در مورد تأثیر بر فقر، ما انتظار داریم که حدود چهار میلیون نفر دیگر در منطقه در این ماه در نتیجه خصومتها به زیر خط فقر سقوط کنند یا قبلاً سقوط کردهاند.»
ایافپی/ب.ن