اربیل (کوردستان۲۴)- با وجود اینکه مذاکرات برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه امروز دوشنبه ۱ ژوئن با مشکلات عمیقی مواجه شد و سپاه پاسداران ایران نسبت به گشایش جبهه‌های جدید هشدار داد، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفت که اسرائیل و حزب‌اللهِ تحت حمایت ایران را به کاهش تنش متقاعد کرده است و «مذاکرات با سرعت بالایی با جمهوری اسلامی ایران پیش می‌رود.»

خبرگزاری تسنیم ایران گزارش داد که تهران در اعتراض به گسترش تهاجم اسرائیل در لبنان، گفت‌وگو با میانجیگران را به حالت تعلیق درآورده است و اسرائیل گفته است که بار دیگر حومه جنوبی بیروت را هدف قرار خواهد داد.

ترامپ در پستی در شبکه‌های اجتماعی که اندکی پس از پست دیگری منتشر شد که در آن گفته بود اسرائیل و حزب‌اللهِ تحت حمایت ایران را به کاهش تنش متقاعد کرده است، گفت: «مذاکرات با سرعت بالایی با جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد.»

هفته‌ها مذاکره غیرمستقیم بین ایالات متحده و ایران که با تهدیدها و چندین موج حمله هوایی همراه بود، تاکنون نتوانسته است به پایان جنگ یا بازگشایی تنگه هرمز، کانال کلیدی کشتیرانی برای نفت و گاز خلیج، منجر شود.

آخرین تبادل آتش بین آمریکا و ایران در طول شب، همزمان با گسترش تهاجم زمینی اسرائیل در لبنان بود، به طوری که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، متعهد شد که به عمق بیشتری از این کشور نفوذ کند و به ارتش خود دستور داد تا به «اهداف تروریستی» در حومه جنوبی بیروت حمله کنند.

سخنگوی عرب زبان اسرائیل در پلتفرم ایکس پستی منتشر کرد و تأکید کرد که ساکنان حومه یا ضاحیه باید «برای حفظ امنیت خود» منطقه را تخلیه کنند و تصاویر خبرگزاری فرانسه، ترافیک عظیمی را نشان می‌داد که ساکنان سعی در فرار داشتند.

سپس امروز دوشنبه، ترامپ گفت که حزب‌الله و اسرائیل را متقاعد کرده است که از شدت درگیری بکاهند.

ایالات متحده از عملیات اسرائیل علیه حزب‌الله حمایت کرده بود، در حالی که هنوز در تلاش بود تا با ایران برای پایان دادن به جنگی که در اواخر فوریه در کنار اسرائیل آغاز کرده بود، و بازگشایی تنگه هرمز و اعمال کنترل بر برنامه هسته‌ای ایران به توافق برسد.

اما ایران امروز دوشنبه دوباره اعلام کرد که در هیچ مذاکره هسته‌ای شرکت نکرده است و اصرار داشت که اسرائیل باید قبل از هرگونه توافق گسترده‌تر برای پایان دادن به جنگ، تهاجم خود در لبنان را متوقف کند.

پیش از جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد لبنان، سخنگوی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، گفت: «ما عمیقاً از تشدید فعالیت‌های نظامی در سراسر جنوب لبنان و فراتر از آن نگران هستیم.»

«جنگ مستقیم»

محمد باقر قالیباف، مذاکره‌کننده ارشد ایران، در پلتفرم ایکس نوشت: «محاصره دریایی ایالات متحده بر بنادر ایران و تشدید تنش در لبنان، گواه روشنی بر عدم پایبندی ایالات متحده به آتش‌بس است.»

اواخر امروز دوشنبه، تسنیم گزارش داد که «تیم مذاکره‌کننده ایران گفت‌وگوها و تبادل متون از طریق میانجی‌ها را به حالت تعلیق درآورده است» و اقدامات اسرائیل در لبنان را دلیل آن اعلام کرد.

و در پیامی که در تلویزیون دولتی پخش شد، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که «ایران عبور از خطوط قرمز در لبنان و غزه را به معنای جنگ مستقیم می‌داند.»

این سازمان افزود: «در مقابل، مصمم است با انجام اقدامات معنادار و گشودن جبهه‌های جدید، علاوه بر حفظ معادله تنگه هرمز، عملیات دفاعی انجام دهد.»

ترامپ در گفت‌وگو با ان‌بی‌سی گفت: «این به آن معنا نیست که ما قرار است برویم و همه جا را بمب‌گذاری کنیم» و اصرار داشت که واشینگتن محاصره دریایی خود را حفظ خواهد کرد.

خبرگزاری تسنیم گزارش داد که ایران به مسدود کردن تنگه هرمز ادامه خواهد داد و به همراه متحدانش «جبهه‌های دیگری از جمله تنگه باب‌المندب» در ورودی دریای سرخ را فعال خواهد کرد.

حوثی‌های متحد تهران در یمن پیش از این به کشتیرانی در داخل و اطراف تنگه باب‌المندب حمله کرده‌اند که بسته شدن آن می‌تواند عبور میلیون‌ها بشکه نفت دیگر را که عربستان سعودی روزانه از طریق بندر ینبع در دریای سرخ صادر می‌کند، مختل کند.

در نشانه‌ای از خطر مداوم برای کشتیرانی در خلیج، آژانس دریایی UKMTO از «انفجار بزرگ» در یک کشتی باری در سواحل عراق «پس از اصابت یک پرتابه ناشناخته» خبر داد.

نکات مورد اختلاف

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در یک جلسه توجیهی هفتگی گفت: «هیچ مذاکره‌ای در مورد جزئیات پرونده هسته‌ای انجام نشده است. در این مرحله، اولویت ما پایان دادن به جنگ است.»

ترامپ اصرار داشته است که برنامه هسته‌ای ایران بخشی از توافق باشد و گفته است که تهران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. ایران همواره داشتن چنین جاه‌طلبی‌هایی را انکار کرده است.

بقایی گفت: "ما اصرار داریم که آتش‌بس در لبنان شرط اساسی هر توافقی با هدف پایان دادن به جنگ است." وی افزود: "ایالات متحده نیز آتش‌بس را نقض می‌کند، از جمله امروز صبح."

ارتش ایالات متحده اعلام کرد که در طول آخر هفته - سومین موج حملات خود در کمی بیش از یک هفته - پس از سرنگونی یک پهپاد MQ-1 آمریکایی، "حملات دفاع از خود" را به سایت‌های رادار و کنترل پهپاد ایران انجام داده است.

کمی پس از آن، سپاه پاسداران به رسانه‌های دولتی گفت که یک پایگاه هوایی را که توسط ارتش ایالات متحده برای این حمله استفاده می‌شد، هدف قرار داده‌اند.

آنها کشور میزبان پایگاه را مشخص نکردند، اما ارتش کویت اعلام کرد که پدافند هوایی آن "حملات موشکی و پهپادی خصمانه" را رهگیری کرده است.

