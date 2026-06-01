اربیل (کوردستان۲۴)- سفارت لبنان در واشینگتن امروز دوشنبه ۱ ژوئن، اعلام کرد که حزب‌الله پیشنهاد آمریکا برای توقف حمله به اسرائیل در ازای توقف حملات اسرائیل به جنوب بیروت را پذیرفته است، این خبر اندکی پس از آن اعلام شد که رئیس‌جمهور آمریکا گفت که با این گروه تحت حمایت ایران «تماس بسیار خوبی» داشته است.

بر پایه این توافق، طبق بیانیه‌ای که ریاست جمهوری لبنان به اشتراک گذاشته است، حزب‌الله آن را پذیرفته است، «حملات اسرائیل به ضاحیه در ازای خودداری حزب‌الله از حمله به اسرائیل متوقف می‌شود»، که اشاره به حومه جنوبی بیروت است که اسرائیل امروز دوشنبه تهدید به حمله به آن کرده بود.

تهاجم فزاینده اسرائیل در لبنان، از جمله عمیق‌ترین تهاجم زمینی آن در دو دهه گذشته و بمباران سنگین، آتش‌بس بین ایالات متحده و ایران را در جنگ گسترده‌تر خاورمیانه تهدید کرده بود.

امروز دوشنبه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در رسانه‌های اجتماعی نوشت که اسرائیل و حزب‌الله را متقاعد کرده است که تنش‌ها را کاهش دهند.

ترامپ پس از تماس تلفنی «بسیار سازنده» با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در حساب خود در شبکه اجتماعی «تروث» گفت: «هیچ نیرویی به بیروت نخواهد رفت و هر نیرویی که در راه است، از قبل بازگردانده شده است. همچنین از طریق نمایندگان عالی‌رتبه، تماس بسیار خوبی با حزب‌الله داشتم و آنها موافقت کردند که تمام تیراندازی‌ها متوقف شود، اینکه اسرائیل به آنها حمله نکند و آنها به اسرائیل حمله نکنند.»

این تغییرات یک روز قبل از آغاز دور چهارم مذاکرات مستقیم لبنان و اسرائیل به میزبانی ایالات متحده در روز سه‌شنبه رخ می‌دهد. هیئت‌های نظامی هفته گذشته مذاکرات امنیتی برگزار کردند.

تهران امروز دوشنبه اعلام کرد که آتش‌بس لبنان همچنان شرط اصلی هرگونه توافق با واشینگتن است. سپاه پاسداران ایران تهدید کرده است که «جبهه‌های جدیدی» را علیه تهاجم اسرائیل در لبنان باز خواهد کرد.

