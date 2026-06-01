تقویت زیرساخت‌های خدماتی و ایجاد فرصت‌های ویژه برای سرمایه‌گذاران، اقلیم کوردستان را به مقصد جذاب جدیدی برای شهروندان کشورهای حوزه خلیج فارس، اروپا و شرق آسیا تبدیل کرده است.

"سیروان توفیق"، مدیر بازاریابی سازمان گردشگری اقلیم کوردستان، معتقد است که وجود ثبات و امنیت، جاده‌های استاندارد، قوانین حمایتی ویژه از سرمایه‌گذاری و چند فاکتور کلیدی دیگر، چهرۀ گردشگری را در اقلیم کوردستان دگرگون کرده است؛ به طوری که امروزه برخلاف گذشته که عمده مسافران را شهروندان دیگر مناطق عراق تشکیل می‌دادند، اکنون این منطقه میزبان گردشگرانی از کشورهای آسیایی و اروپایی است.

وی در گفتگو با کوردستان ۲۴ اعلام کرد: در گذشته، درصد بسیار کمی از کل گردشگران را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند که در بهترین حالت به ۱۰ درصد می‌رسید، اما اکنون این رقم به نزدیکی ۲۵ درصد رسیده است. این گردشگران بیشتر از کشورهای حوزه خلیج، شرق آسیا و اروپا به کوردستان سفر می‌کنند.

سهم بزرگ برای بخش گردشگری

شعار "تبدیل گردشگری به یکی از منابع اصلی درآمد کوردستان"، طی هفت سال گذشته به یکی از راهبردهای اصلی مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان تبدیل شد و گام‌های عملی بزرگی در این راستا برداشته شد. آمارها نشان می‌دهند که طی این هفت سال، بیشترین میزان سرمایه‌گذاری در اقلیم کوردستان، معطوف به بخش گردشگری بوده است.

بر اساس داده‌های سازمان سرمایه‌گذاری دولت اقلیم کوردستان، در این بازه زمانی در مجموع ۲۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در اقلیم کوردستان انجام شده است. در این میان، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ۱۰۰ پروژه گردشگری را در مساحتی بیش از ۴ هزار دونم (هکتار محلی) اجرا کرده‌اند. بودجه این پروژه‌ها ۷ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار بوده که نزدیک به ۳۵ درصد از کل حجم سرمایه‌گذاری‌های چند سال اخیر را شامل می‌شود.

این اقدامات دولت اقلیم کوردستان، جهش چشمگیری در آمار مسافران ایجاد کرده است؛ تا جایی که به گفته سیروان توفیق، "در ایام تعطیلات عید قربان، ظرفیت بیش از ۹۰ درصد از هتل‌ها و متل‌های کوردستان تکمیل شد."

در همین رابطه، استانداری اربیل اعلام کرد که در ایام تعطیلات عید، شهر اربیل پذیرای ۱۱۲ هزار و ۶۵۷ گردشگر بوده است. این آمار با استناد به داده‌های دقیق پست‌های بازرسی، پایانە‌های مرزی و فرودگاه‌ها به دست آمده است.

همزمان، بر اساس آماری که از سوی "نریمان فاضل"، سخنگوی اداره کل گردشگری اربیل در اختیار کوردستان ۲۴ قرار گرفته است: تا پایان ماه چهارم (آوریل) سال جاری میلادی، ۸۶۱ هزار و ۵۰۱ گردشگر از محدوده استان اربیل بازدید کرده‌اند.

زیرساختی محکم برای توسعه گردشگری

دولت اقلیم کوردستان برای توسعه بخش گردشگری، توجه ویژه‌ای به زیرساخت‌های این حوزه داشته است؛ احداث سدها، ده‌ها پوند و ساخت نزدیک به ۵ هزار کیلومتر راه و جاده در همین چارچوب ارزیابی می‌شود.

کابینه حکومت اقلیم کوردستان طی هفت سال گذشته، ۲۳ بند خاکی احداث کرده و ۵۸ بند دیگر نیز در مرحله اجرا قرار دارند. در حال حاضر، در مجموع ۹۷ بند خاکی و ۴ سد بزرگ در اقلیم کوردستان وجود دارد.

سیروان توفیق، در این باره می‌گوید: ما برنامه‌های ویژه‌ای برای ایجاد آلاچیق‌ها و استراحتگاه‌های گردشگری در اطراف سدها داریم تا مسافران بتوانند از این فضاها استفاده کنند.

وی، همچنین خاطرنشان کرد که امسال به دلیل بارش‌های چشمگیر و بارندگی‌های خوب و همچنین احداث چندین سد و بند خاکی در مناطق مختلف، طبیعت کوردستان شاهد سرسبزی و احیای بی‌سابقه‌ای بوده که این امر خود به عامل مهمی برای جذب بیشتر گردشگران تبدیل شده است.

مدیر بازاریابی سازمان گردشگری اشاره کرد که این سازمان دارای یک طرح استراتژیک و چشم‌انداز تا سال ۲۰۳۰ است که به تصویب ریاست کابینه وزرا رسیده است. این طرح بر محورهای مهمی چون ارتقای کیفیت خدمات، افزایش توانمندی نیروی انسانی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری در اطراف سدها تمرکز دارد.

همگام با توسعه بخش آب، توجه ویژه‌ای نیز به ساخت و توسعه راه‌ها معطوف شده است. در این چارچوب، طی هفت سال گذشته ۲ هزار و ۶۸۱ کیلومتر جاده با بودجه‌ای بالغ بر یک تریلیون دینار احداث شده است و ۲ هزار و ۴۴۵ کیلومتر راه دیگر نیز هم‌اکنون در مرحله ساخت و اجرا قرار دارد.

سیروان توفیق، در پایان تاکید کرد که ساخت راه‌ها و بزرگراه‌های مدرن تاثیر مستقیمی بر افزایش ورود گردشگران دارد؛ گام مهمی که به ویژه در کابینه نهم از طریق احداث چندین پل، خیابان و شاهراه‌های جدید و مدرن محقق شده است.