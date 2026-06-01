تهدید اسرائیل توسط "اصحاب الکهف" و مخالفت با تحویل سلاح به دولت عراق

اصحاب‌الکهف می‌گوید در صورت حمله‌ی اسرائیل به بیروت به آن پاسخ خواهیم داد

4 ساعت پیش

گروه "اصحاب الکهف" با هشدار نسبت به حملات احتمالی به بیروت، تهدید کرد که بندر ایلات را هدف قرار می‌دهد و همزمان مخالفت خود را با خلع سلاح گروه‌های مسلح اعلام کرد.

گروه مسلح موسوم به "اصحاب الکهف" روز سه‌شنبه ۲ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۲ خرداد ۱۴۰۵)، با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که در صورت وقوع هرگونه حمله از سوی اسرائیل به شهر بیروت یا مناطق جنوبی لبنان، شهر و بندر ایلات در اراضی اشغالی را هدف قرار خواهد داد.

در این بیانیه آمده است: "در صورت هدف قرار گرفتن شهروندان در بیروت و جنوب لبنان، منطقه‌ی ایلات و بندر آن در خاک اشغالی به منطقه‌ی عملیاتی اصحاب الکهف تبدیل خواهد شد."

این گروه تأکید کرده است که هرگونه تحرک نظامی آن‌ها در هماهنگی کامل با "محور مقاومت" انجام می‌پذیرد.

"اصحاب الکهف" در بخش دیگری از بیانیه‌ی خود، درخواست‌های سیاسی مبنی بر تحویل سلاح گروه‌های مسلح به دولت عراق را رد کرد. این گروه همچنین اظهارات منتسب به مرجعیت عالی دینی در حمایت از این روند را "سخنی باطل" توصیف کرد.

در این بیانیه با یادآوری مواضع پیشین مرجعیت درباره‌ی "جهاد کفایی" و جنگ‌های غزه و لبنان، به سخنان حسن نصرالله، دبیرکل پیشین حزب‌الله اشاره و موضع مرجعیت را در راستای یاری ملت فلسطین قلمداد کرده است.

صدور این بیانیه تنها چند ساعت پس از تشدید تهدیدات اسرائیل علیه بیروت صورت گرفت. این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، پیش‌تر از گفت‌وگو با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل خبر داده و مدعی شده بود که اسرائیل و حزب‌الله برای کاهش درگیری‌ها و برقراری آتش‌بس به توافق رسیده‌اند. پیش از این، نتانیاهو تهدید کرده بود که در صورت عدم توقف حملات حزب‌الله، بیروت را هدف قرار می‌دهد و ارتش اسرائیل نیز دستور تخلیه‌ی بخش‌هایی از جنوب بیروت را صادر کرده بود.

گروه "اصحاب الکهف" از جمله گروه‌های مسلح و ناشناخته‌ی عراقی است که از سال ۲۰۱۹ نام آن در فضای رسانه‌ای مطرح شد. رسانه‌های غربی این گروه را یکی از جریان‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران در عراق معرفی می‌کنند. پیش از این، نام این گروه در بیانیه‌های مربوط به برعهده گرفتن مسئولیت حملات علیه منافع ایالات متحده، ترکیه و اسرائیل ذکر شده است، اما با این وجود، این گروه تاکنون رهبری مشخص یا ساختار سازمانی اعلام‌شده‌ای نداشته است.