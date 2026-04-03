سنتکام خبر سرنگونی جنگنده آمریکایی را تکذیب کرد

اربیل (کوردستان۲۴) – سنتکام، خبر سپاه پاسداران ایران مبنی بر سرنگون کردن جنگنده آمریکایی بر فراز جزیره قشم را تکذیب کرد.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا (سنتکام)، امروز جمعه ۳ آوریل، با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران می‌گوید یک جت جنگنده «دشمن» را بر فراز جزیره قشم در تنگه هرمز سرنگون کرده است.»

سنتکام با رد این خبر تأکید کرد: «تمام هواپیماهای جنگنده ایالات متحده موجود و شناسایی شده هستند. سپاه پاسداران ایران حداقل شش بار ادعای دروغین مشابهی را مطرح کرده است.»

 

صبح روز پنجشنبه، سپاه پاسداران ایران اعلام کرد که یک جنگنده آمریکایی را در جنوب جزیره قشم سرنگون کرده و جنگنده در آبهای خلیج غرق شده است.

