سنتکام خبر سرنگونی جنگنده آمریکایی را تکذیب کرد
اربیل (کوردستان۲۴) – سنتکام، خبر سپاه پاسداران ایران مبنی بر سرنگون کردن جنگنده آمریکایی بر فراز جزیره قشم را تکذیب کرد.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا (سنتکام)، امروز جمعه ۳ آوریل، با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید یک جت جنگنده «دشمن» را بر فراز جزیره قشم در تنگه هرمز سرنگون کرده است.»
سنتکام با رد این خبر تأکید کرد: «تمام هواپیماهای جنگنده ایالات متحده موجود و شناسایی شده هستند. سپاه پاسداران ایران حداقل شش بار ادعای دروغین مشابهی را مطرح کرده است.»
🚫 CLAIM: Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) says it downed an "enemy" fighter jet over Qeshm Island in the Strait of Hormuz.— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 2, 2026
✅ FACT: All U.S. fighter aircraft are accounted for. Iran's IRGC has made the same false claim at least half a dozen times. pic.twitter.com/bN7HJdLxEr
صبح روز پنجشنبه، سپاه پاسداران ایران اعلام کرد که یک جنگنده آمریکایی را در جنوب جزیره قشم سرنگون کرده و جنگنده در آبهای خلیج غرق شده است.
ب.ن