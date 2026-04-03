دولت کویت: مجتمع برق و نمکزدایی آب مورد حمله ایران قرار گرفت
اربیل (کوردستان۲۴) وزارت برق و آب کویت اعلام کرد که یک مجتمع برق و نمکزدایی آن کشور امروز جمعه ۳ آوریل در اثر حملهای از سوی ایران آسیب دیده است.
به گزارش خبرگزاری رسمی کویت، سخنگوی این وزارتخانه گفت: «یکی از ایستگاههای تولید برق و نمکزدایی آب، سحرگاه امروز مورد حمله تجاوزکارانه ایران قرار گرفت و منجر به خسارات مادی شد.»
خبرنگار خبرگزاری فرانسه در کویت گفت که هیچ اختلالی در خدمات برق یا آب ایجاد نشده است.
از طرفی دیگر رسانههای دولتی اعلام کردند که امروز جمعه حمله پهپادی به پالایشگاهی متعلق به شرکت ملی نفت کویت، باعث آتشسوزی در چندین واحد آن شد.
خبرگزاری رسمی کویت، گزارش داد: «شرکت نفت کویت (KPC) اعلام کرد که پالایشگاه مینا الاحمدی اوایل صبح امروز هدف حمله پهپادی قرار گرفته و منجر به آتشسوزی در چندین واحد عملیاتی شده است.»
پیش از این ارتش کویت اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور در حال رویارویی با موشکها و پهپادهای شلیک شده است.
ارتش در پستی در ایکس نوشت: «دفاع هوایی کویت در حال حاضر در حال مقابله با تهدیدات موشکی و پهپادی خصمانه است.» و گفت هرگونه انفجاری که شنیده شده، رهگیری پدافند هوایی بوده است.
با تشدید جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، حملات تهران به برخی کشورهای منطقه افزایش پیدا کرده است. مقامات ایران میگویند که در پاسخ به حملات، منافع آمریکا در سراسر منطقه را هدف میگیرند.
ایافپی/ب.ن