2026-04-03 14:49

اربیل (کوردستان۲۴) ـ بامداد امروز جمعه ۳ آوریل، اصابت پهپاد به خانه‌ای در اربیل، خسارت بسیاری وارد کرد.

گزارشگر کوردستان۲۴ در اربیل اعلام کرد که اصابت پهپاد به آن خانه‌ در محله کاریزان اربیل، تلفات جانی در پی نداشته، اما خسارت بسیاری به خانه و ساختمان‌های اطراف وارد کرده است.

خانه متعلق به زنی است که تنها در آن زندگی می‌کند و در حین حمله در خارج از خانه بوده است.

او به گزارشگر کوردستان۲۴ گفت: «شب گذشته به خانه پسرم رفتم و در زمان حمله آنجا بودم. صبح یکی از همسایه‌ها با من تماس گرفت و خبر داد که پهپاد به خانه‌ام اصابت کرده است. خدا را شکر می‌کنم که کسی آسیب ندیده است.»

او گفت که خسارت بسیاری به خانه‌اش وارد شده است.

ب.ن