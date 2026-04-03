2026-04-03 16:25

به‌دلیل تشدید ناآرامی‌ها در خاورمیانه و حملات موشکی ایران، دو کلیسای بزرگ در دبی تمامی مراسم‌های مذهبی خود را لغو کردند. مقامات کلیسا از پیروان مسیحیت خواسته‌اند به منظور حفظ سلامت و امنیت خود، از مراجعه به ساختمان کلیساها خودداری کنند.

روز جمعه، ۳ آوریل ۲۰۲۶، دو کلیسای کاتولیک در امارات متحده عربی با انتشار بیانیه‌ای رسمی در وب‌سایت‌های خود اعلام کردند که در آستانه "عید پاک" و با توجه به شرایط جنگی در منطقه، تمامی آیین‌های مذهبی (قداس) در دبی لغو شده است.

کلیسای "سنت فرانسیس" واقع در منطقه "جبل علی" دبی اعلام کرد: بر اساس دستورالعمل‌های دولتی، تمامی مراسم‌های مذهبی در این کلیسا تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآمده است.

این کلیسا همچنین از پیروان خود درخواست کرده است برای حفظ امنیت عمومی، از تجمع در محوطه و ساختمان کلیسا پرهیز کنند.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که منطقه جبل علی هدف چندین حمله موشکی و پهپادی ایران قرار گرفت. تهران در پاسخ به حملات مشترک آمریکا و اسرائیل که از ۲۸ فوریه آغاز شده بود، چندین هدف را در کشورهای حوزه خلیج فارس مورد اصابت قرار داده است.

همزمان، کلیسای کاتولیک "سنت مری" در دبی نیز با انتشار بیانیه‌ای مشابه اعلام کرد که مراسم "جمعه نیک" به صورت حضوری برگزار نخواهد شد. این کلیسا تأکید کرد که پیروان می‌توانند این آیین مذهبی را به صورت زنده از طریق کانال یوتیوب این کلیسا دنبال کنند.