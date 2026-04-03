بودجه نظامی آمریکا رکورد زد

2026-04-03 17:03

کاخ سفید بودجه نظامی تاریخی ۱.۵ تریلیون دلاری را به کنگره پیشنهاد داد؛ بزرگترین جهش هزینه‌های نظامی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم.

کاخ سفید در اقدامی بی‌سابقه، پیشنهاد بودجه نظامی ۱.۵ تریلیون دلاری برای سال مالی آینده را به کنگره ایالات متحده ارائه کرد. این درخواست که بزرگترین افزایش هزینه‌های دفاعی این کشور از زمان پایان جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود، واکنشی مستقیم به هزینه‌های سرسام‌آور عملیات نظامی علیه ایران و ضرورت بازسازی توان لجستیکی و تکنولوژیک ارتش آمریکا عنوان شده است.

روز جمعه، ۳ آوریل ۲۰۲۶، دولت آمریکا جزئیات این بودجه پیشنهادی را روانه کنگره کرد. تحلیلگران این اقدام را پاسخی به هزینه‌های رو به رشد جنگ با ایران می‌دانند. اگرچه بودجه‌های پیشنهادی ریاست‌جمهوری اغلب به عنوان “لیست آرزوها" شناخته می‌شوند و برای اجرایی شدن به تایید نهایی کنگره نیاز دارند، اما ابعاد این درخواست نشان‌دهنده فشار مالی سنگینی است که واشینگتن به دلیل درگیری‌های اخیر با آن دست و پنجه نرم می‌کند.

در متن سند ارائه شده توسط کاخ سفید آمده است: این بودجه بر پایه رکورد تاریخی سال ۲۰۲۶ که در آن بودجه دفاعی به ۱ تریلیون دلار رسیده بود، بنا شده است؛ اکنون برای سال ۲۰۲۷، تخصیص ۱.۵ تریلیون دلار از منابع بودجه عمومی درخواست می‌شود.

این درخواست جدید به معنای افزایش ۴۴۵ میلیارد دلاری (معادل ۴۲ درصد رشد) نسبت به سطح هزینه‌های سال ۲۰۲۶ است. کارشناسان معتقدند این جهش بی‌سابقه مستقیماً با گسترش عملیات نظامی، هزینه‌های لجستیکی و نیازهای تکنولوژیک در نبرد با ایران مرتبط است که تأثیر عمیقی بر برنامه‌ریزی مالی ایالات متحده گذاشته است.

انتظار می‌رود این پیشنهاد در کنگره با بحث‌های داغی روبرو شود؛ تقابلی میان حامیان تقویت توان نظامی و منتقدانی که نگران افزایش کسری بودجه و تداوم هزینه‌های سنگین جنگ‌های فرامرزی هستند.