تنش در آسمان شیراز؛ انگشت اتهام ایران به سمت همسایگان

2026-04-03 18:04

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که قطعات پهپاد ساقط شده در آسمان شیراز، مدرک روشنی برای اثبات دخالت برخی کشورهای منطقه در تنش‌های اخیر علیه ایران است.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، امروز جمعه، ۳ آوریل ۲۰۲۶ (۱۴ فروردین ۱۴۰۵)، با انتشار تصویری از لاشه این پهپاد در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق)، پیامی به زبان عربی نوشت: نیروهای مسلح قهرمان ما، این هواپیمای بدون سرنشین را در آسمان شیراز عزیز، شهر حافظ و سعدی، سرنگون کردند.

وی در ادامه تاکید کرد: قطعات این پهپاد سندی غیرقابل‌انکار است که نشان می‌دهد برخی کشورهای منطقه به طور عملی در جنایات و اقدامات خصمانه‌ای که آمریکا و اسرائیل علیه ایران آغاز کرده‌اند، دست دارند.

هرچند سخنگوی وزارت خارجه به طور مستقیم نامی از کشورهای حوزه خلیج فارس نبرده است، اما در پایان پیام خود به صراحت نوشت: لازم است یکی از این دو کشور، توضیحات لازم را در این زمینه به ما ارائه دهد.

در حالی که پس از سرنگونی این پهپاد، گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر انهدام یک فروند پهپاد آمریکایی از نوع MQ-9 منتشر شده بود، رسانه‌های داخلی ایران به نقل از کارشناسان نظامی اعلام کردند که پهپاد ساقط شده از نوع وینگ لونگ ۲ (Wing Loong 2) است.

مشخصات پهپاد وینگ لونگ ۲:

کشور سازنده: چین، شناخته شده با نام چنگدو GJ-2

تاریخ رونمایی: سپتامبر ۲۰۱۵ در پکن

ورود به خدمت: نوامبر ۲۰۱۸ در ارتش چین

ویژگی بارز: قابلیت هدایت از راه دور و فواصل بسیار طولانی از طریق ارتباطات ماهواره‌ای برای هدف قرار دادن مواضع دشمن.

شایان ذکر است که کشورهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی پیش‌تر این نوع پهپاد را از چین خریداری کرده‌اند و عربستان در عملیات‌های نظامی خود علیه حوثی‌ها در یمن از آن استفاده کرده است.