فاکس نیوز: بمبافکنهای B-52 آمریکا وارد حریم هوایی ایران شدند
شبکه خبری فاکس نیوز “آمریکا در گزارشی تازه فاش کرد که بمبافکنهای استراتژیک B-52 ایالات متحده پروازهای عملیاتی خود را در داخل حریم هوایی ایران آغاز کردهاند. این تحول میدانی، نشانهای آشکار از تحمیل برتری کامل هوایی آمریکا و فروپاشی سیستمهای دفاعی ایران پس از هفتهها بمباران سنگین تلقی میشود.
امروز جمعه، ۳ آوریل ۲۰۲۶، طبق این گزارش، ورود بمبافکنها که از دوران جنگ سرد به خدمت گرفته شدهاند، به فضای ایران نشاندهنده تغییری بنیادین در روند عملیات نظامی است. این هواپیماها قادرند برای مدت طولانی در آسمان نبرد باقی مانده و در یک سورتی پرواز، اهداف متعددی از جمله پایگاههای نظامی مستحکم و سامانههای متحرک را منهدم کنند؛ امری که انعطافپذیری و قدرت آتش نیروهای آمریکایی را به شکلی بیسابقه افزایش میدهد.
"مارک گونزینجر"، سرهنگ بازنشسته نیروی هوایی آمریکا و فرمانده پیشین این نوع بمبافکنها، اظهار داشت که حضور B-52 در آسمان ایران به معنای عبور واشینگتن از مرحله اولیه یعنی "از کار انداختن پدافند هوایی" است.
وی، تاکید کرد که اکنون واشینگتن میتواند آزادانه در قلب خاک ایران عملیات انجام دهد که این موضوع نشاندهنده ورود جنگ به مرحلهای شدیدتر و تعیینکنندهتر است.
بمبافکن B-52 که به "قلعه پرنده" شهرت دارد، میتواند ۷۰ هزار پوند (حدود ۳۲ تن) مهمات حمل کند که بیشترین ظرفیت در زرادخانه هوایی آمریکا محسوب میشود. علیرغم اینکه این هواپیما سرعت پایینی داشته و فاقد ویژگی "رادارگریزی" است، پرواز آن در مقطع کنونی ثابت میکند که رادارها و سامانههای پدافندی ایران دیگر کارایی ندارند؛ چرا که در شرایط عادی، این پرنده غولپیکر نمیتواند در منطقهای که دارای دفاع هوایی فعال باشد، دوام بیاورد.
این در حالی است که در آغاز درگیریها و طی حملات ژوئن ۲۰۲۵ به تاسیسات هستهای فردو و نطنز، آمریکا تنها از بمبافکنهای رادارگریز B-2 برای پنهان ماندن از دید رادارها استفاده میکرد.
کارشناسان معتقدند تغییر رویکرد و استفاده از B-52 به معنای "تسلیم مطلق هوایی" طرف مقابل است، هرچند مقامات آمریکایی هشدار میدهند که تهران همچنان ممکن است با استفاده از تاکتیکهای جنگ نامتقارن و پهپادها، تهدیداتی را ایجاد کند.