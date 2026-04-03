ابتکار صلح پاریس برای بازگشایی تنگه هرمز
در پی تشدید تنشهای نظامی در منطقه، امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه، از ابتکار عمل دیپلماتیک این کشور برای عادیسازی تردد در تنگه هرمز خبر داد.
امروز جمعه، ۳ آوریل ۲۰۲۶، رئیسجمهور فرانسه با انتشار پیامی اعلام کرد که پاریس در حال تدوین طرحی صلحآمیز با همکاری متحدان بینالمللی است تا امنیت دریانوردی در این آبراه راهبردی را بازیابی کند. ماکرون تأکید کرد: فرانسه به همراه چند کشور دیگر، سرگرم برنامهریزی برای عملیاتی صلحآمیز جهت بازگشایی تنگه هرمز و اسکورت نفتکشها و کشتیهای تجاری است.
بنبست نظامی از زمان آغاز درگیری میان ایالات متحده و اسرائیل با ایران، منجر به فلج شدن نسبی تردد دریایی در تنگه هرمز شده است. این وضعیت نه تنها شریان اصلی انتقال نفت جهان را قطع کرده، بلکه جهش بیسابقه قیمت نفت خام در بازارهای جهانی را به دنبال داشته است.
در حالی که ایالات متحده پیشتر گزینه اعزام نیروی زمینی و ائتلاف نظامی برای بازگشایی اجباری تنگه را مطرح کرده بود، کشورهای جهان به دلیل توانمندیهای بازدارنده ایران شامل موشکهای ضدکشتی، پهپادها و مینهای دریایی، تمایلی به مداخله نظامی مستقیم نشان ندادهاند.
این ابتکار عمل فرانسه در حالی صورت میگیرد که تنشها از اواخر فوریه ۲۰۲۶ به اوج خود رسید؛ زمانی که حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به اهدافی در خاک ایران منجر به کشته شدن شماری از مقامات ارشد این کشور شد. تهران نیز در واکنشی سریع، علاوه بر حملات موشکی به اسرائیل، پایگاههای نظامی ایالات متحده در منطقه را هدف قرار داد.