2026-04-03 21:02

تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به توافق آتش‌بس میان ایالات متحده آمریکا و ایران با مانعی بزرگ روبرو شده است. روزنامه "وال استریت ژورنال" فاش کرد که ابتکار عمل پاکستان برای میانجی‌گری میان دو کشور به بن‌بست رسیده است؛ این اتفاق پس از آن رخ داد که تهران به طور رسمی انجام هرگونه گفتگو در اسلام‌آباد را رد کرد.

امروز جمعه، ۳ آوریل ۲۰۲۶، بر اساس گزارش روزنامه "وال استریت ژورنال"، طرف ایرانی نه تنها محل مذاکرات را نپذیرفته، بلکه مجموعه‌ای از درخواست‌های کلیدی دولت آمریکا برای توقف جنگ را نیز رد کرده است. این موضع‌گیری تهران نشان‌دهنده عمق اختلافات و نبود اعتماد به ابتکار‌عمل‌هایی است که از سوی برخی کشورهای منطقه پیشنهاد می‌شود.

با به بن‌بست رسیدن فرآیند میانجی‌گری پاکستان، اکنون ترکیه و مصر وارد میدان شده‌اند و تلاش می‌کنند جانی دوباره به روند مذاکرات ببخشند. این دو کشور در جستجوی مکان جدیدی برای گردهم آوردن طرفین هستند و گزینه‌هایی مانند دوحه یا استانبول را به عنوان جایگزین پایتخت پاکستان پیشنهاد داده‌اند.

منابع دیپلماتیک اشاره می‌کنند که آنکارا و قاهره در حال تدوین ایده‌هایی نو و منعطف‌تر هستند تا بتوانند ایران و آمریکا را به میز مذاکره بازگردانند. این تلاش‌ها در حالی صورت می‌گیرد که خطرات گسترش جنگ و هزینه‌های انسانی و اقتصادی آن به سطح خطرناکی رسیده و جامعه جهانی برای دستیابی به آتش‌بس، پیش از آنکه اوضاع از کنترل خارج شود، فشارهای خود را افزایش داده است.