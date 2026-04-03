والاستریتژورنال: قطر از میانجیگری عقبنشینی کرد
قطر در برابر فشارهای واشینگتن و کشورهای منطقه برای ایفای نقش میانجی اصلی در تنشهای اخیر مقاومت میکند؛ موضوعی که چشمانداز دستیابی به آتشبس را در هالهای از ابهام قرار داده است.
امروز جمعه، ۳ آوریل ۲۰۲۶ (۱۴ فروردین ۱۴۰۵)، روزنامه والاستریتژورنال به نقل از مقامات آگاه و واسطهها گزارش داد که دولت قطر هفته گذشته به طور رسمی به مقامات آمریکایی ابلاغ کرده است که هیچ تمایلی برای بر عهده گرفتن نقش میانجی اصلی یا رهبری تلاشها جهت دستیابی به توافق آتشبس ندارد.
این موضعگیری دوحه، ضربه سختی به تلاشهای دیپلماتیک تلقی میشود، چرا که قطر همواره به عنوان پل ارتباطی کلیدی میان تهران و واشینگتن شناخته شده است.
همزمان، والاستریتژورنال فاش کرد که ابتکار عمل پاکستان برای میانجیگری میان دو کشور نیز با شکست مواجه شده است.
این بنبست پس از آن رخ داد که تهران رسماً انجام هرگونه گفتگو در اسلامآباد را رد کرد. گزارشها حاکی از آن است که طرف ایرانی علاوه بر مخالفت با محل مذاکرات، مجموعهای از درخواستهای کلیدی دولت آمریکا برای توقف جنگ را نیز رد کرده است.
با به بنبست رسیدن میانجیگری پاکستان، اکنون ترکیه و مصر وارد میدان شدهاند تا جانی دوباره به روند مذاکرات ببخشند.
منابع دیپلماتیک اشاره میکنند که آنکارا و قاهره در حال تدوین ایدههایی منعطفتر هستند تا بتوانند ایران و ایالات متحده را بار دیگر به میز مذاکره بازگردانند.