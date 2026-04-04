حملات متقابل آمریکا و ایران در سی‌و‌ششمین روز خود ادامه دارد

2026-04-04 08:55

در حالی‌که جنگ میان ایالات متحده و اسرائیل با ایران وارد سی‌وششمین روز خود شده، تحولات میدانی و سیاسی نشان می‌دهد این درگیری نه‌تنها به پایان نزدیک نشده، بلکه در مسیر پیچیده‌تر و پرهزینه‌تری قرار گرفته است؛ مسیری که با تشدید عملیات نظامی، بن‌بست مذاکرات و افزایش نگرانی‌های بین‌المللی همراه است.

بر اساس ارزیابی مقام‌های اسرائیلی، انتظار می‌رود جنگ حداقل بیش از دو هفته‌ی دیگر ادامه یابد، چراکه تحقق اهداف تعیین‌شده از سوی واشنگتن و تل‌آویو نیازمند تصمیم نهایی سیاسی و زمان بیشتر برای اجرای کامل عملیات است.

هم‌زمان، حملات هوایی گسترده به داخل ایران ادامه دارد. گزارش‌ها از شنیده‌شدن انفجارهای شدید در تهران و فعال‌شدن سامانه‌های پدافندی حکایت دارند. اسرائیل نیز آغاز موج جدیدی از حملات علیه زیرساخت‌های نظامی، موشکی و دفاعی ایران را تأیید کرده است.

بن‌بست مذاکرات و ناکامی میانجی‌گری

در حوزه‌ی دیپلماتیک، تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس با شکست مواجه شده است. مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا به بن‌بست رسیده و ابتکارهای میانجی‌گری—از جمله تلاش‌های کشورهای منطقه با محوریت پاکستان—نتیجه‌ای در پی نداشته است.

ایران نیز پیشنهادهای واشنگتن را «غیرقابل قبول» دانسته و اعلام کرده در شرایط فعلی تمایلی به مذاکره ندارد. در عین حال، کشورهایی مانند ترکیه و مصر همچنان در تلاش‌اند مسیر گفت‌وگو را به شهرهایی مانند دوحه یا استانبول منتقل کنند.

شروط سخت آمریکا و نقش تنگه‌ی هرمز

ایالات متحده برای هرگونه آتش‌بس دو شرط کلیدی تعیین کرده است:

- بازگشایی کامل و بدون قید و شرط تنگه هرمز

- واگذاری ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران به نهادهای بین‌المللی

در مقابل، تهران خواهان توقف فوری جنگ و دریافت تضمین‌های بین‌المللی است. با این حال، شکاف عمیق بی‌اعتمادی میان طرفین مانع هرگونه پیشرفت شده است.

کاهش توان موشکی ایران و خسارات نظامی

طبق گزارش پنتاگون، در پنج هفته گذشته بیش از ۱۱ هزار هدف نظامی در ایران مورد حمله قرار گرفته و توان حملات موشکی و پهپادی تهران تا ۹۰ درصد کاهش یافته است. همچنین چندین پایگاه تولید و پرتاب موشک آسیب جدی دیده‌اند.

با این حال، این جنگ برای آمریکا نیز بدون هزینه نبوده و صدها نظامی این کشور زخمی شده‌اند. سقوط چندین جنگنده و بالگرد آمریکایی نیز نشان‌دهنده شدت درگیری‌ها در میدان است.

بحران انسانی و هشدار سازمان جهانی بهداشت

هم‌زمان با ادامه حملات، نگرانی‌ها درباره پیامدهای انسانی جنگ افزایش یافته است. سازمان جهانی بهداشت نسبت به هدف قرار گرفتن بخش سلامت ایران هشدار داده و اعلام کرده حمله به مراکز درمانی، از جمله مؤسسه پاستور تهران، باعث از کار افتادن بخشی از خدمات بهداشتی شده است.

این وضعیت می‌تواند پیامدهای جدی برای سلامت عمومی و مدیریت بحران‌های بهداشتی در ایران به همراه داشته باشد.

تنگه‌ی هرمز؛ اهرم فشار راهبردی ایران

در بعد ژئوپلیتیک، تنگه هرمز به یکی از مهم‌ترین نقاط بحران تبدیل شده است. گزارش‌های اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد ایران به‌راحتی از این اهرم عقب‌نشینی نخواهد کرد و آن را ابزار اصلی فشار بر واشنگتن می‌داند.

ادامه بسته‌بودن این گذرگاه حیاتی، علاوه بر افزایش قیمت جهانی انرژی، می‌تواند اقتصاد جهانی را با شوک‌های جدی مواجه کند. تحلیلگران هشدار می‌دهند هرگونه اقدام نظامی برای بازگشایی تنگه، ممکن است به یک جنگ دریایی یا حتی زمینی گسترده‌تر منجر شود.

آمادگی ایران برای سناریوی جنگ زمینی

در مقابل، ایران نیز سطح آمادگی نظامی خود را به‌طور چشمگیری افزایش داده است. تقویت دفاع از بنادر نفتی، استقرار سامانه‌های موشکی، مین‌گذاری دریایی و بسیج نیروهای داوطلب بخشی از این اقدامات است.

هم‌زمان، مقامات ایرانی هشدار داده‌اند هرگونه حمله زمینی آمریکا با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد و «پایان آن را ایران تعیین خواهد کرد».

چشم‌انداز مبهم و خطر گسترش بحران

در مجموع، جنگ کنونی وارد مرحله‌ای شده که همزمان با تشدید درگیری‌های نظامی، مسیرهای دیپلماتیک نیز تقریباً مسدود شده‌اند.

در چنین شرایطی، ادامه‌ی جنگ نه‌تنها ثبات منطقه، بلکه امنیت انرژی و اقتصاد جهانی را نیز با تهدیدی جدی مواجه کرده و احتمال گسترش درگیری به ابعاد وسیع‌تر را افزایش داده است.