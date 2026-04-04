هشدار کامالا هریس دربارهی نفوذ سیاسی در دیوان عالی آمریکا
کامالا هریس: نباید اجازه داد نهاد قضایی به ابزاری برای ترامپ تبدیل شود
کامالا هریس نسبت به افزایش نفوذ سیاسی بر دیوان عالی آمریکا هشدار داد و تأکید کرد که نباید اجازه داده شود این نهاد قضایی به ابزاری در اختیار دونالد ترامپ تبدیل شود.
کامالا هریس، معاون پیشین رئیسجمهور ایالات متحده، روز شنبه ۴ آوریل ۲۰۲۶ (۱۵ فروردین ۱۴۰۵) نسبت به آنچه «تهدیدی جدی» برای استقلال دیوان عالی آمریکا توصیف کرد، هشدار داد.
او با اشاره به روند تعیین قضات این نهاد گفت: «باید با دقت مراقب خطراتی باشیم که متوجه دیوان عالی است و نمیتوانیم اجازه دهیم دونالد ترامپ بهدلخواه خود یک یا دو قاضی دیگر به این دادگاه منصوب کند.»
هریس همچنین تأکید کرد که ضروری است از تبدیل شدن عالیترین مرجع قضایی کشور به نهادی تحت نفوذ سیاسی جلوگیری شود.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که موضوع ترکیب دیوان عالی و نحوه انتصاب قضات آن، به یکی از مهمترین محورهای اختلاف میان دموکراتها و جمهوریخواهان در فضای سیاسی آمریکا تبدیل شده است.