مسرور بارزانی خواستار جبران خسارت قربانیان رژیم بعث شد
نخستوزیر اقلیم کوردستان از دولت فدرال عراق خواست مسئولیت خود را دربارهی نسلکشی فیلیها اجرا کن
نخستوزیر اقلیم کوردستان در سالگرد نسلکشی کوردهای فیلی، از بغداد خواست مسئولیت قانونی و قانون اساسی خود را اجرا کرده و خسارات آسیبدیدگان را جبران کند.
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، امروز شنبه، ۴ آوریل ۲۰۲۶، پیامی به مناسبت چهلوششمین سالگرد نسلکشی کوردهای فیلی منتشر کرد.
مسرور بارزانی اشاره کرده است که حملات نسلکشی علیه کوردهای فیلی از سوی رژیمهای پیشین عراق، بهویژه رژیم بعث، انجام شده و باعث کشته شدن، اخراج، ناپدید شدن و مصادره اموال صدها هزار شهروند کورد فیلی شده است.
نخستوزیر اقلیم کوردستان همچنین ضروری دانست که دولت فدرال بهطور شایسته خانوادهها و بازماندگان شهدا و آسیبدیدگان کوردهای فیلی، قربانیان حملات شیمیایی، انفالشدگان و تمامی قربانیان رژیم پیشین عراق را جبران کند.
در پایان این پیام، نخستوزیر گفت: «در این یادبود اندوهبار، با احترام و ارادت در برابر جان پاک شهدای کوردهای فیلی و تمامی شهدای کوردستان سر فرود میآوریم.»
نسلکشی کوردهای فیلی
در آغاز ماه آوریل سال ۱۹۸۰، رژیم بعث عراق به رهبری صدام حسین، یک حمله گسترده علیه کوردهای فیلی در بغداد و استانهای دیگر مرکز و جنوب عراق آغاز کرد.
در این روند، صدها هزار شهروند کورد فیلی به بهانه داشتن ریشه ایرانی به ایران اخراج شدند و تابعیت عراقی آنان سلب شد، همچنین تمامی اموال و داراییهای آنان مصادره گردید.
علاوه بر این، رژیم بعث بیش از ۲۰ هزار جوان فیلی را بازداشت کرد و بعدها آنان را در گورهای دستهجمعی زنده به خاک سپرد.
در سال ۲۰۱۰، دادگاه عالی جنایی عراق حکم داد که این حملات علیه کوردهای فیلی بهعنوان جنایت نسلکشی شناخته شود، اما تاکنون بخش بزرگی از قربانیان و خانوادههای آنان بهطور شایسته جبران خسارت نشدهاند.