نچیروان بارزانی: دولت فدرال باید حقوق و تابعیت کوردهای فیلی را بازگرداند

امروز با چهل و ششمین سالگرد نسل‌کشی فیلی‌ها مصادف است

2026-04-04 10:34

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، روز شنبه، ۴ آوریل ۲۰۲۶، پیامی منتشر کرد که در آن آمده است: امروز یادبود چهل‌وششمین سالگرد سلسله جنایات نسل‌کشی و کوچاندن اجباری کوردهای فیلی توسط رژیم پیشین عراق گرامی داشته می‌شود.

در این مناسبت بر مسئولیت دولت فدرال برای جبران مادی و معنوی قربانیان و بازگرداندن تابعیت و اموال و دارایی‌های مصادره‌شده آنان تأکید شده است، به‌عنوان وفاداری به مبارزه و فداکاری آن قشر اصیل از ملت کورد.

متن پیام نچیروان بارزانی:

امروز یاد دردناک چهل‌وشش سال از سلسله جنایات نسل‌کشی، کوچاندن اجباری و بی‌سرنوشت کردن خواهران و برادران کورد فیلی را گرامی می‌داریم. آن ستمدیدگانی که در یورش وحشیانه رژیم وقت عراق، تنها به دلیل کورد بودن و دفاع از هویت و حقوق مشروع ملت خود، با اعدام، قتل، بازداشت، ناپدیدسازی و اخراج روبه‌رو شدند و تابعیت، دارایی و خانه و اموالشان از آنان گرفته شد.

کوچاندن صدها هزار کورد فیلی و بی‌سرنوشت کردن ده‌ها هزار نفر دیگر، نسل‌کشی نژادپرستانه‌ای از سوی رژیم بعث بود که تاریخ سیاه و گذشته‌ای تلخ و پر از خطا برای عراق برجای گذاشت. در این مناسبت بار دیگر تأکید می‌کنیم که دولت فدرال عراق باید مسئولیت خود را انجام دهد و بر اساس حکم دادگاه عالی جنایات عراق که این جنایت را به‌عنوان نسل‌کشی شناسایی کرده است، خسارات مادی و معنوی قربانیان و آسیب‌دیدگان را جبران کرده و تابعیت و اموال آنان را بازگرداند.

مبارزه، وفاداری و فداکاری خواهران و برادران کورد فیلی همواره مایه افتخار ملت ماست. باید این گذشته تلخ برای همگان درس و عبرتی باشد و برای ساختن آینده‌ای بهتر بر پایه همزیستی و پذیرش متقابل در عراق از آن بهره بگیریم. برای این هدف نیز به تلاش و کوشش ادامه خواهیم داد و هر آنچه لازم باشد انجام خواهیم داد.

درود و سلام بر یاد و روان پاک شهدای کورد فیلی و تمامی شهدای کوردستان. درود و احترام به خانواده‌ها و بازماندگان سربلند آنان.