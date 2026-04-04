پرزیدنت مسعود بارزانی: چهارم آوریل روزی اندوه‌بار در تقویم ملت کوردستان است

2026-04-04 11:38

پرزیدنت مسعود بارزانی، روز شنبه، ۴ آوریل ۲۰۲۶، به مناسبت سالگرد نسل‌کشی کوردهای فیلی پیامی منتشر کرد و اعلام نمود: چهارم آوریل روزی اندوه‌بار در تقویم ملت کوردستان است؛ کوردهای فیلی تحت حاکمیت شوم رژیم پیشین عراق رنج و آوارگی بسیاری را متحمل شدند و هیچ حقی برای آنان به رسمیت شناخته نشد.

متن پیام مسعود بارزانی:

به نام خداوند بزرگ و مهربان

چهارم آوریل روزی اندوه‌بار در تقویم ملت کوردستان است؛ یادآور نسل‌کشی خواهران و برادران فیلی که به دلیل کورد بودن، با سرکوب، کشتار جمعی و ستم مواجه شدند. کوردهای فیلی تحت سلطه‌ی شوم رژیم پیشین عراق، رنج و آوارگی فراوانی را تحمل کردند و هیچ حقی برای آنان به رسمیت شناخته نشد.

به شهادت رساندن هزاران جوان، سلب تابعیت و اخراج ده‌ها هزار خانواده‌ی کورد فیلی، بخشی از طرح‌ها و سیاست‌های غیرانسانی بود که به‌صورت سازمان‌یافته و مستمر از سوی رژیم پیشین عراق علیه ملت کوردستان اجرا می‌شد.

در چهل‌وششمین سالگرد نسل‌کشی کوردهای فیلی، هزاران درود به روان پاک شهدای کورد فیلی و تمامی شهدای کوردستان می‌فرستیم. بر عهده‌ی دولت عراق است که خسارات و رنج‌های خواهران و برادران کورد فیلی را جبران کند. در این مناسبت، نقش مبارزان و مجاهدان کورد فیلی در حمایت از جنبش آزادی‌خواهی ملت کوردستان هرگز فراموش نخواهد شد و کوردهای فیلی همواره بخشی عزیز از ملت کوردستان هستند.

مسعود بارزانی

۴ آوریل ۲۰۲۶