ایران: رایزنیهای مستمر با کشورهای عربی برای تأمین امنیت منطقه ادامه دارد
منابع دیپلماتیک بر لزوم رویکرد منطقهمحور به امنیت تأکید کردند
یک منبع دیپلماتیک ایرانی اعلام کرد وزارت امور خارجهی این کشور بهطور مستمر در حال گفتوگو و رایزنی با کشورهای عربی دربارهی مسائل مرتبط با امنیت منطقه است.
به گزارش خبرگزاری «نووستی» به نقل از این منبع، «امنیت تنها باید بهعنوان مفهومی منطقهای در نظر گرفته شود؛ از همین رو، همواره از کشورهای عربی خواستهایم برای تأمین امنیت منطقه همکاری مشترک داشته باشند و در همین چارچوب، وزارت امور خارجه ایران در ارتباطی مستمر با این کشورها قرار دارد.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که تنشها میان ایران و ایالات متحده و اسرائیل از اواخر ماه فوریه روندی افزایشی به خود گرفته است. تهران در این مدت بارها از کشورهای حوزهی خلیج فارس خواسته است اصل «حسن همجواری» را رعایت کرده و اجازه ندهند خاکشان برای انجام اقدامات نظامی علیه ایران مورد استفاده قرار گیرد.
مقامهای ایرانی تأکید دارند که کشورشان قصد حمله به همسایگان را ندارد و اهداف آن صرفاً پایگاههای نظامی ایالات متحده در منطقه است. آنان همچنین تصریح کردهاند که احترام به حاکمیت کشورهای همسایه به معنای چشمپوشی از پاسخ به تجاوزها نخواهد بود.
در مقابل، انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحدهی عربی، توجیهات برخی مقامهای ایرانی برای حملات به کشورهای خلیج فارس را رد کرد و گفت: «این رفتارها نهتنها با حقوق بینالملل و اصول حسن همجواری مغایرت دارد، بلکه رویکردی خطرناک است که بنیانهای نظام بینالملل را تضعیف کرده و ثبات منطقه را تهدید میکند.»