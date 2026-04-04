اسماعیل قاآنی می‌گوید آینده‌ی حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه پایان یافته است

2026-04-04 12:57

اسماعیل قاآنی، فرمانده‌ی نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، اعلام کرد که آینده‌ی حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه پایان یافته و این نیروها ناچار به ترک منطقه خواهند شد.

وی در پیامی در شبکه‌ی اجتماعی «ایکس» با انتقاد از عملکرد آمریکا، به عقب‌نشینی ناو هواپیمابر «جرالد فورد» اشاره کرد و مدعی شد این اقدام ناشی از ترس از نیروهای مقاومت بوده است.

قاآنی تأکید کرد که این ناو پس از هفته‌ها سرگردانی، منطقه را ترک کرده و این امر نشانه‌ای از ضعف حضور نظامی آمریکا در منطقه است.

او در پایان تصریح کرد: «هیچ آینده‌ای برای نیروهای آمریکایی در منطقه وجود ندارد و سرنوشت نهایی آنان خروج خواهد بود.»