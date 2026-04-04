اخبار

فرمانده‌ی نیروی قدس: سرنوشت نیروهای آمریکا خروج از منطقه است

اسماعیل قاآنی می‌گوید آینده‌ی حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه پایان یافته است

اسماعیل قاآنی، فرمانده‌ی لشکر قدس سپاه پاسداران ایران
اسماعیل قاآنی، فرمانده‌ی نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، اعلام کرد که آینده‌ی حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه پایان یافته و این نیروها ناچار به ترک منطقه خواهند شد. 

وی در پیامی در شبکه‌ی اجتماعی «ایکس» با انتقاد از عملکرد آمریکا، به عقب‌نشینی ناو هواپیمابر «جرالد فورد» اشاره کرد و مدعی شد این اقدام ناشی از ترس از نیروهای مقاومت بوده است.

قاآنی تأکید کرد که این ناو پس از هفته‌ها سرگردانی، منطقه را ترک کرده و این امر نشانه‌ای از ضعف حضور نظامی آمریکا در منطقه است.

او در پایان تصریح کرد: «هیچ آینده‌ای برای نیروهای آمریکایی در منطقه وجود ندارد و سرنوشت نهایی آنان خروج خواهد بود.»

 
مصطفی ابراهیم